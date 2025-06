Guida su come compare Bitcoin Hyper, la nuova soluzione layer-2 compatibile con Bitcoin

Tutorial passo passo su come investire in Bitcoin Hyper durante la fase di ICO.

Il mercato delle crypto propone costantemente nuovi progetti interessanti che potrebbero offrire margini di profitto notevoli. In particolare, nel contesto delle crypto in prevendita, sta emergendo Bitcoin Hyper.

Si tratta di un nuovo ecosistema innovativo che introduce un sistema layer-2 compatibile con la rete Bitcoin, una novità molto interessante considerando le utility che potrebbe avere.

Infatti, questo progetto ha raccolto $500.000 in pochi giorni dal lancio della presale, e potrebbe continuare con questo ritmo superando man mano soglie sempre più importanti. Di seguito è disponibile una guida accurata su come acquistare il token nativo HYPER, il fulcro della piattaforma.

Ottenere un wallet decentralizzato

Il primo passo per l’acquisto di HYPER è certamente la creazione di un wallet decentralizzato in grado di ospitare i token dopo il lancio. In tal senso, Best Wallet risulta essere una delle soluzioni più utilizzate ed apprezzate dalla community.

Infatti, questo ecosistema Web3 consente agli utenti di accedere alla presale di Bitcoin Hyper tramite la sezione “Upcoming Tokens”, che mostra tutti i progetti emergenti più promettenti del settore.

Ovviamente, esistono molte altre alternativa. In ogni caso, qualsiasi sia la soluzione utilizzata, è necessario verificare che esista una compatibilità con l’architettura della piattaforma Bitcoin Hyper.

Comprare valute ponte

Il secondo step è caricare il wallet decentralizzato con delle crypto compatibili con HYPER. Questa operazione è di fondamentale importanza, in quanto questi token saranno utilizzati come moneta di scambio per effettuare concretamente l’acquisto.

Una possibile soluzione è ETH, che può essere acquistato sulla maggior parte degli exchange centralizzati o decentralizzati. Qualsiasi sia il percorso di acquisto di questa crypto, è necessario assicurarsi che gli ETH siano presenti sul wallet che sarà connesso alla piattaforma di prevendita di HYPER.

In caso contrario, la conseguenza sarebbe l’impossibilità di effettuare concretamente l’acquisto di HYPER.

Visitare il sito ufficiale della presale e connettere il wallet

Dopo aver ottenuto il wallet e le valute ponte, è possibile iniziare la fase di acquisto visitando il sito ufficiale della presale.

Una volta sulla homepage del sito, è possibile consultare diverse informazioni sulla crypto, tra cui il whitepaper o la roadmap del progetto. Si tratta di un’operazione molto importante, in quanto è possibile verificare che il progetto sia a tutti gli effetti compatibile con le proprie esigenze.

In ogni caso, sulla homepage è presente un widget sulla destra che mostra la quantità di capitale raccolta, il tempo rimanente della presale e altre informazioni. Su questo stesso widget è possibile avviare il procedimento di acquisto cliccando su “Acquista con crypto”.

Dopo aver cliccato su questo pulsante, il sistema propone una lista di wallet tra cui scegliere. Una volta selezionato il wallet creato in precedenza, il sistema effettuerà delle verifiche di sicurezza per garantire agli utenti che l’operazione sia completata nel modo giusto.

Confermare l’operazione e mettere in stake HYPER

A questo punto, dopo la fine delle verifiche di sicurezza, gli utenti saranno in grado di scegliere l’importo di valute ponte da convertire in HYPER. Una volta effettuata la scelta, sarà possibile completare l’operazione.

Invece, per il riscatto dei token acquistati, è necessario attendere la fine della fase di presale ed il listing del token su exchange centralizzati e decentralizzati.

In ogni caso, durante questo periodo di attesa, è possibile ottenere rendimenti passivi tramite lo staking del token HYPER. Infatti, il team di sviluppo ha deciso di abilitare questa funzionalità fin dalla fase di prevendita per premiare gli early adopters del progetto.

In generale, questa possibilità potrebbe attirare l’attenzione di investitori esperti e whale, ossia investitori con un’ingente quantità di capitale pronti a investire grosse somme su progetti con ampi margini di rendimento.

Attualmente, questa crypto ha attirato l’interesse di un insieme crescente di crypto investors, coinvolgendo anche diversi influencer e youtuber famosi che hanno recensito il progetto sui propri canali social.

La maggior parte degli esperti ritiene che le utility di questo nuovo progetto layer-2 potrebbero continuare ad attirare nuovi utenti. Pertanto, HYPER potrebbe diventare una delle prossime gemme crypto su cui investire per ottenere rendimenti di alto livello. Di conseguenza, avere la possibilità di acquistare il token durante la presale potrebbe essere un’occasione imperdibile.

