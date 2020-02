Guida in canna(bis)

Altre due famiglie ischitane nella disperazione per l’ennesimo omicidio sulle nostre strade. E ancora una volta, credo almeno la seconda, il consumo di cannabinoidi è co-protagonista di questi episodi che mai vorremmo raccontare!

Non mi stancherò mai di scriverlo: i giovani della nostra Isola, finanche al di sotto dei quattordici anni, sono sempre più ostaggio delle droghe leggere. Una piaga, questa, che col conforto di chi si ostina a difenderne il consumo, auspicarne la liberalizzazione e professarne l’innocuità anche dinanzi all’evidenza, sta sradicando i valori pregnanti dell’adolescenza dall’animo dei nostri figli senza distinzione di sorta, intromettendosi con violenza dirompente anche in quelle famiglie laddove l’educazione, il rispetto e il buon esempio hanno sempre rappresentato il pane quotidiano.

In questi ragazzi non c’è più necessariamente un background negativo che li porta a rifugiarsi in una canna o, nei casi peggiori, in qualche psicofarmaco di cui abusare pericolosamente, il sabato sera e non solo, magari insieme all’alcol. Molti di loro, pur provenendo da ambienti insospettabili, scelgono di unirsi al branco emulando ad ogni costo i loro simili per non apparire diversi e rischiare di restarne esclusi; o semplicemente per sentirsi alternativamente stimolati rispetto ad una quotidianità che ormai li annoia, smarrendo così quel naturale senso del divertimento e dello stare insieme che da generazioni, nonostante le “marachelle” pur sempre esistite, è stato il principe indiscusso dei giorni più belli.

Ritrovarsi dietro le sbarre a ventiquattro anni dopo aver ucciso un pedone è purtroppo una delle conseguenze di certi eccessi che a volte, per quanto giustamente, costano fin troppo caro. Proprio come quando, per emulare gli incomprensibili modelli del momento, spesso fatti di successo, guadagno facile e trasgressione a go-go, ci si ritrova ad entrare in un giro troppo più grande per poi uscirne prima che accada l’irreparabile e si resti segnati a vita.

Pensare che la sicurezza delle nostre strade, come delle nostre case, sia fatta solo di limiti e divieti, rappresenta un’inutile scorciatoia psicologica! Proprio come far finta di non conoscere, per non affrontarli, i rischi corsi dai nostri figli in un contesto sociale alle soglie del peggior degrado che rischia di allontanarli sempre più dai sogni veri e puri della loro età.