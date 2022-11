Guida “galattica” per Angelo. Il Pomigliano “spiegato” al nuovo mister del Forio

Francesco Fiorillo | Primo esame stagionale per Angelo Iervolino, nominato qualche giorno fa come nuovo allenatore del Real Forio. Accantonata la parentesi di Billone Monti, con la sconfitta rimediata nel derby contro l’Ischia al Calise, il club biancoverde – che non vive una situazione di classifica entusiasmante – ha deciso di affidare la scottante panchina proprio all’ex trainer gialloblù. Il mister torna in sella e alla guida di una squadra di Eccellenza in seguito all’esperienza sull’altra sponda dell’isola: sul suo cammino, in vista del debutto, c’è il Pomigliano.

La formazione, ereditata qualche tempo fa da Felice Rea e prossima avversaria in campionato del Forio, sembra aver raggiunto la dimensione consona alle qualità e alle ambizioni pronosticate ad inizio stagione. Proprio la sonora batosta sofferta contro la capolista lo scorso 2 ottobre ha dato il via all’ascesa dei granata. Dopo un avvio ad intermittenza e una sola vittoria ottenuta in cinque partite, il Pomigliano ha svoltato col cambio di guida: dopo il confronto con l’Ischia, sono seguite altre sei partite e il bilancio sorride.

Cinque successi e un solo pareggio (deludente, nel test interno col Massa Lubrense), per un totale di tredici gol fatti e cinque gol subiti.

Un rendimento importante che si è proiettato anche sulle prestazioni di Coppa Italia di categoria. Dopo aver eliminato il Sant’Agnello agli ottavi di finale, il team di Rea si è confermato altresì nella partita d’andata dei quarti, disputata nell’infrasettimanale: un colpo di testa di Russo, su giocata pregevole di Moccia, ha deciso i novanta minuti del Vallefuoco.

Ancora il manto erboso di Mugnano sarà protagonista nel corso del prossimo appuntamento di campionato. Il Pomigliano è intenzionato a tenere il ritmo delle grandi del torneo e rispettare il lavoro d’allestimento d’organico nell’ultima sessione di mercato: ne è consapevole Iervolino, così come le altre pretendenti al vertice della graduatoria. Numerosi nomi di spicco ed esperti per la categoria, le aspirazioni del presidente Felice Romano si rispecchiano negli sforzi economici importanti in tempi non semplici per il calcio dilettantistico italiano.

Per il Real Forio, dunque, sarà un banco di prova non semplice da superare, ma l’obiettivo è bagnare l’esordio del nuovo tecnico con un risultato positivo.