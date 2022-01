GUERRILLA LACCHESE. Lacco Ameno, Giacomo Pascale alla resa dei conti. Maggioranza spaccata in due: è vecchi vs giovani

IDA TROFA | Quale bilancio possiamo fare del primo anno e mezzo di amministrazione a Lacco Ameno? L’edizione 2.0 di Giacomo Pascale ha rispettato, senza dubbio, le attese. Gestione allegra, assunzioni a iosa, istituzione delle più disparate figure istituzionali a palazzo, toni di rosa accesi negli uffici e nelle nomine di vertice, niente rotture insanabili, un processo fragile che potrebbe, comunque, avviarsi verso una rottura inevitabile. Equilibri di forza che stentano a ridefinirsi.

Non poteva essere altrimenti. Giacomo Pascale fa come se la sua storica rielezione, ballottaggio, ricorsi e contese giudiziarie incluse, non fosse mai avvenuta al grido di “libertà libertà”: vuole ripristinare spazi d’influenza e non limitare la sovranità ai suoi confini. Parla direttamente con tutti senza troppi riguardi per i suoi grandi e piccoli elettori e, a quanto pare, questo ha finito per scontentare tutti.

Guerrilla in Giunta. Lacco Ameno divisa dalla brama di potere: vecchie leve contro nuove leve. Pascale al redde rationem

Siamo giunti cosi, tra un allegro ampliamento delle poltrone istituzionali (il presidente del consiglio comunale e lo staff del sindaco) e una “giunta” al limite della denuncia penale, al redde rationem.

Lacco Ameno è finita nel pieno di una guerriglia da nomina in esecutivo. Il paese diviso dalla brama di potere: vecchie leve contro nuove leve e Giacomo in mezzo. Il sindaco è costretto a scegliere tra i due gruppi e Domenico De Siano torna ago della bilancia. Partendo, ovviamente e da questo presupposto, Domenico De Siano mai e poi mai potrebbe fare un accordo per salvare Pascale dopo l’affaraccio del porto turistico e le vicende dello spoglio infinito fino al Consiglio di Stato che ha decretato la vittoria del Barone in danno, proprio, del Senatore. Ma la politica è l’arte dell’impossibile…

Ora sono quattro da una parte e quattro dall’altra parte.

Malumori e tensioni che si conoscevano già e che ora sono giunte a sentenza politica.

Certo, magari, ci sarà anche chi dovrà inghiottire il rospo e andare avanti, ma questa altra storia.

Quattro contro quattro. Il Leonardo della discordia sulla giunta dell’affare che scotta

Nella stanza dei bottoni lacchese sono arrivai alla resa dei conti. E’quattro contro quattro con un Leonardo della discordia dopo la giunta sull’affare che scotta: è l’assessore Leonardo Mennella.

Ci sarebbe, stando a Radio Santa Restituta, una vera e prova contesa in atto tra Piero Monti, Giovan Giuseppe Zavota e Ciro Calise a cui si è unito l’intrepido dottor Giacinto Calise su questioni di appalti spiccioli e veti incrociati.

Tutti vogliono la testa di Leonardo Mennella e la carica di Carla Tufano (vorrebbero anche la poltrona, ma una donna in giunta serve per legge).

Ma gli altri quattro, le giovani leve della “Libertà pascaliana”, non ne vogliono sapere di lasciare via libera all’altra metà governo. Il Pascale 2.0 è fermo al bivio, tutto intorno il vuoto.

Il primo cittadino si finge super partes, dice “si” a tutti (in separata sede, ovviamente) ma non assume posizioni drastiche con i suoi ex fedelissimi, protagonisti di una cavalcata irripetibile.

Questo ha finito per inasprire gli animi. Qualcuno si sente preso per i fondelli e non accetta più tentennamenti.

Le mani sulla Giunta

Dopo la Befana la contesta si è inasprita e la bomba giunta è deflagrata: o Giacomo sta con le sue vecchie leve che chiedono a gran voce la cacciata di Leonardo Mennella, oppure sta con il “reparto baby”: un aut aut senza appello.

La crisi sarebbe dovuta ad una manovra di giunta ritenuta dai più molto sporca. Una manovra i cui contenuti sono tenuti segretissimi e che qualcuno ritiene al limite del rilievo in materia penale.

Sul voto, la maggioranza si è spaccata irrimediabilmente. Alterchi e liti continue dominato lo scenario del Fungo.

Per i volti nuovi del panorama amministrativo che vede Giacomo Pascale quale catalizzatore unico di una evidente accozzaglia di soggetti politici, ci sarebbe un vero e proprio assalto alla diligenza da parte di Zavota, i due Calise e Monti. Pronti a tutto per mettere le mani sulla Giunta e sulle decisioni che contano. Soprattutto sulle remunerazioni che ne derivano. Questa, a detta dei loro delatori, è chiaro.

Qualcuno, insomma, ha messo le mani sulla Giunta Pascale e nelle tasche di chi vi bussa!

Dall’altra parte questi lamentano una scarsa malleabilità dei colleghi e un non rispetto delle anzianità di servizio. Così chiedono il rimpasto, la carica di Mennella e la restituzione della delega di vicesindaco al “fratello terremotato” Giovanni Zavota in danno dell’architetto Carla Tufano.

Per quanto riguarda Zavota, infatti, non si è mai capito, fino in fondo, perché abbia lasciato le sue deleghe ed il ruolo di vicesindaco.

Qualcuno della vecchia guardia dice di essersi scocciato: “facciamo solo figuracce e non risolviamo i problemi!” avrebbero ripetuto in più sedi questi ultimi ormai finiti, come i criceti, nella classica ruota in gabbia.

Si sono rotti gli equilibri e i 4 volponi, quelli più scafati, quelli che hanno i voti, non vogliono perdere il contatto ed il consenso del territorio. Ora cercano la maggioranza in Giunta. Per gli inossidabili amici di un tempo, i punti fermi delle nobili cavalcate, se si è giunti a questo, la colpa è solo di Giacomo, il Barone che finge accordi e comprensioni e poi, invece, fa di testa sua.

Martire o pappone

Giacomo deve scegliere da che parte stare. Se sceglie i vecchi compagni con il Barbiere, Calise & Co, approvandone le richieste e rivedendo l’esecutivo, sarà accusato di voler “mangiare con loro”.

Se sceglie le giovani leve con il nemico giurato, l’obiettivo sensibile Mennella, verrà tacciato di voler fare carriera politica e forse lo manderanno a casa i fedelissimi di un tempi. E sarà di nuovo martire… pronto alla prossima sfida da incantatore di elettori.

Niente di nuovo sotto il sole. Il Barone, dall’alto della sua nobiltà, dovrà per forza scegliere. Sarà martire o pappone?

Obiettivo Città Metropolitana Giacomo Pascale tentenna, ma il malumore serpeggia…

Una nuova possibile rivoluzione, l’ennesima, anima i discorsi nelle stanze di Palazzo. A cavallo tra vecchio e nuovo anno, e comunque prima delle elezioni alla Città Metropolitana (fissate per il prossimo 20 febbraio), Giacomo Pascale potrebbe essere chiamato a fare altri cambi nella sua squadra intervenendo su due fronti: la giunta e gli appalti.

La vecchia guardia contro la nuova guardia del popolo della “libertà”. La sostituzione di alcuni assessori nell’esecutivo dovrebbe rientrare in quello che lo stesso sindaco definisce una ipotesi ma “i tempi non sono ancora maturi”.

In pratica, dopo le recenti nomine in organico, l’ampliamento delle figure istituzionali con la presidenza del Consiglio, che tante polemiche hanno scatenato, il primo cittadino metterà a posto diversi altri tasselli del mosaico per garantirsi il sostegno della sua coalizione fino alla fine del mandato. A meno di potenziali imprevisti.

Si tratta quindi di mettere mano, per la seconda volta in meno di un anno dalla elezione, ad un cambio. Grandi e piccoli elettori, donne e uomini da portare e da cacciare dall’esecutivo. Eletti e meno eletti da immolare sull’altare della politica. Perché, a breve, ci saranno le elezioni alla Città Metropolitana e Giacomo Pascale intende essere della partita. Già, ma con chi? Come?

Diciamo che il Barone sta tentando abboccamenti oltre l’isola tra Volla e zone limitrofe a meno che il sindaco rinunci a competere per rinsaldare i rapporti con Francesco Del Deo alquanto infastidito, dicono i ben informati, dai recenti bluff del compagno di merende. Un distacco che Pascale non può, o almeno, non potrebbe permettersi (La signora Pascale attende di essere assunta nuovamente…). Non si sa. Si sa, però, che Pascale rischia la crisi del secondo anno.

Si tratta di caselle, attualmente in bilico e tutte molto importanti, sulle quali i fidi consiglieri e assessori di Pascale hanno messo gli occhi e sulle quali il primo cittadino riflette. Riflette Pascale, e anche molto, sulle nomine in Giunta. A breve il sindaco deciderà chi e se, tra gli aspiranti, potrà esserci un posto in prima fila.

E mercoledì scorso c’è stata una nuova riunione in via Matteo Verde a Forio a pochi passi dal municipio turrita dove Giovan Giuseppe Zavota e Giacomo Pascale tentavano di capire l’atteggiamento da assumere.