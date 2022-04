Guerra. Si attiva la base NATO dell’Epomeo?

Nell’isola dei Misteri, da sempre, la base operativa del Monte Epomeo sarebbe al centro numerose attività nella giornata di oggi. In una rubrica dedicata di qualche anno fa, Massimo Coppa, scriveva: “Incombe sull’isola d’Ischia dal periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando cioè l’Italia era ormai entrata saldamente a far parte del sistema dell’Alleanza Atlantica attraverso il patto militare della NATO. È una presenza che ormai passa inosservata, tanto siamo abituati a vederla stagliarsi dal Monte Epomeo: si può dire addirittura che, ormai, faccia parte del paesaggio, con i suoi altissimi tralicci e le sue parabole visibili anche da lontano. Apparentemente immobile, sempre uguale a sé stessa, in realtà è stata (e parzialmente lo è ancora) un organismo vivo ed operativo, teoricamente rivolto alla protezione delle nostre libertà, parte di un baluardo che fa capo agli Stati Uniti e che difende l’Italia ed il mondo occidentale da qualsiasi pericolo di tipo militare, da qualunque parte provenga.”

Ma cosa sappiamo, realmente, di questa base? Apparentemente sappiamo tanto: ma la verità è ben diversa e non potrebbe essere altrimenti, visto che parliamo di un presidio militare a cui la dicitura “top secret” ben si attaglia”.

Da questa mattina, mercoledì 27 aprile 2022, c’è un’attività che insospettisce i più. La presenza di diversi elicotteri militari con la doppia elica si sono visti all’opera tra il mare e la zona dell’Epomeo. Qualcuno parla di esecitazioi a mare. Altri, invece, più inclini alle fobie da complotto e alle scemità “no-questo” e “no-quello” parlano di altri segreti e altri usi della base inaccessibile che si snoda sulla destra, dopo “Graziella” all’Epomeo.

In questi tempi di guerra, mentre la Russia porta avanti la sua infame, ingiusta e fascista invasione dello stato libero d’Ucraina, tutto è possibile. Una riorganizzazione dei servizi, un potenziamento delle apparecchiature, un nuova visione della base? Staremo a vedere…