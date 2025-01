Dalle prime ore di stamattina, 13 gennaio 2025, tutti gli uffici e gli sportelli dell’EVI spa sono completamente isolati a causa di un guasto delle linee Wind, forse dovuto al maltempo in corso. Non funzionano i telefoni, né la connessione Internet, per cui non è possibile effettuare alcun tipo di lavoro burocratico o commerciale.

La Wind non è stata in grado di precisare i tempi per il ritorno all’operativita’. L’EVI si scusa per la situazione ed auspica una pronta risoluzione del problema.