Guasto tecnico al Lady Carmela. Disagi nel porto di Ischia

Quando veli la sua livrea nel porto di Ischia, viene sempre in mente l’attracco alla “Riva Destra” e quel pomeriggio di follia nel porto di Ischia. Un momento talmente iconico per la Lady Carmela della Gestour che hanno usato quella immagine come pubblicità. A parte questo, oggi pomeriggio, per un guasto al motore, il traghetto della “piccola” della compagnie marittime del golfo è rimasta ferma nel porto di Ischia. Sembra un problema tecnico che ha procurato disagi alla portualità e alle manovre all’interno dello scalo ischitano. Il problema, risolto in breve, ha poi permesso la ripartenza del traghetto.