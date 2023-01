Guasto alla condotta regionale, alcune zone di Forio senz’acqua

Interruzione dell’erogazione idrica per alcune zone di Forio a causa di un guasto sulla condotta adduttrice della Regione Campania.

Le zone interessate dal disservizio sono: via Piellero; via Piscina; via Capizzo; via Cesa; alcuni tratti di via Provinciale Panza.

In queste strade ed aree limitrofe l’acqua mancherà dalle ore 20.00 di lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 13.00 di martedì 3 gennaio, orario stimato per la riparazione del guasto ed il ritorno alla normalità. L’intervento sarà effettuato a cura della Regione Campania.