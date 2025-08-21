“Guardiamo i nostri figli negli occhi e non sappiamo cosa dire”: il grido di Antonella ad otto dal sisma

Casamicciola ricorda, oggi 21 agosto, un altro anniversario segnato dall’attesa e dallo sconforto. Sono passati otto anni dal terremoto del 2017 e quasi tre dalla tragica alluvione che ha colpito l’isola, ma la ricostruzione resta un miraggio. Tra macerie, pratiche bloccate e burocrazia che sembra inghiottire ogni speranza, cresce l’amarezza dei cittadini.

A farsi portavoce di questo malessere è Antonella Razzano, casamicciolese, che ha deciso di affidare le sue parole a una lettera aperta indirizzata al Commissario straordinario Giovanni Legnini. Con tono rispettoso ma carico di urgenza, la donna denuncia lo stallo in cui versa il suo paese, sottolineando come i cambiamenti siano stati pochi, lenti e sproporzionati rispetto al reale bisogno di rinascita.

“Egregio Commissario Giovanni Legnini – scrive Antonella – Le scrivo da Casamicciolese e so che leggerà queste mie righe, perché sempre disponibile ed attento alle necessità di questa isola . Con il peso nel cuore per una lunga attesa e con un senso di crescente sconforto da cittadina e madre, dopo il terremoto che ci ha colpito nel 21 agosto 2017 e la successiva alluvione, il nostro paese si trova ancora oggi in una condizione di stallo. I cambiamenti, purtroppo, sono stati pochi, lenti e non proporzionati al bisogno reale e urgente di ricostruzione.

Non è mia intenzione muovere accuse personali nei Suoi confronti, anzi riconosco l’impegno profuso, ma ritengo doveroso denunciare un sistema che appare a noi cittadini lento, complicato e fortemente penalizzante rispetto ad altre realtà del Paese. Le procedure burocratiche sono macchinose, farraginose, spesso contraddittorie, e troppo diverse rispetto a quelle adottate in contesti del Nord Italia.

Siamo stanchi. La nostra resilienza si è consumata. Non abbiamo più la forza di leggere nuovi decreti, di rifare pratiche già presentate, di rincorrere il diritto al CAS o a una delocalizzazione che resta sulla carta come per la ricostruzione. Tutto questo mentre paghiamo ingegneri, tecnici, professionisti che – non per colpa loro ma del contesto – lavorano con lentezza, incertezza e spesso senza risultati concreti.

Molti di noi, dopo aver lavorato tutta la vita per costruire una casa per i nostri figli, oggi si ritrovano a doverli guardare negli occhi e non saper cosa dire. Ragazzi delusi, amareggiati, senza una casa, senza un lavoro e, sempre più, senza un futuro.

In molti rischiamo di trovarci non solo senza un tetto, ma anche con ulteriori debiti sulle spalle. È una condizione che offende la dignità di chi ha fatto sacrifici, che svuota i paesi, che spegne la speranza.

Le chiedo, Commissario, di farsi portavoce anche di questo grido di esasperazione. Serve una svolta vera, un’accelerazione concreta e sensibile alle specificità del nostro territorio. Serve un cambio di passo che restituisca dignità, giustizia ed equità alla popolazione di Casamicciola e dell’intera isola d’Ischia. Costruiamo case per dare un futuro ai nostri ragazzi e non ponti inutili! Con rispetto, ma con estrema urgenza una Cittadina di Casamicciola scritto da Antonella”

