Guardia Costiera: sequestro per occupazione abusiva di area demaniale marittima

Nell’ambito degli ordinari controlli di polizia in campo demaniale ed ambientale, il personale della Guardia Costiera ha accertato l’occupazione abusiva di un tratto di arenile di circa 50 mq presso la Spiaggia delle Rose, in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana.

A seguito dell’accertamento, il personale della Guardia Costiera, coordinato dal titolare della Delegazione di Spiaggia di S. Angelo C° 1^ Cl. Stefano MUSELLA, ha provveduto al sequestro dell’area e delle strutture ivi abusivamente collocate da parte di uno stabilimento balneare della zona, il cui titolare è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

L’attività di controllo, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima di Napoli,

è proseguita anche nei confronti di altre strutture dell’isola per accertamenti sia in campo

demaniale che in materia ambientale al fine di assicurare la tutela del patrimonio

paesaggistico e dell’ecosistema marino