Guardia Costiera di Ischia, saluti al personale

Con una semplice cerimonia riservata al personale dipendente, la Guardia Costiera di Ischia ha salutato cinque militari che dopo diversi anni di servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, sono stati destinati presso altri Comandi del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Tra loro il 1° Maresciallo Marco RESTUCCIA (abilitato alla condotta della Motovedetta di Soccorso), il Capo di 1^ Classe Agostino PISCOPO (abilitato alla condotta della Idroambulanza e Addetto alla Sezione Polizia Giudiziaria), il 2° Capo Basilio MANDARA (direttore di macchina della motovedetta di polizia marittima), il Sottocapo di 1^ Classe Scelto Stefania LORETI (Addetto alla

Sezione Comando) e il Sottocapo di 1^ Classe Antonio DI VOZZO (Addetto a bordo della Motovedetta di Soccorso).

Nello specifico si tratta di personale che ha prestato oltre dieci anni di servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e in favore della collettività isolana.

“A loro il ringraziamento da parte del Comando e di tutti i colleghi per la professionalità e le doti umane che hanno sempre dimostrato e, soprattutto, l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali. Sono

colleghi che hanno segnato la storia di questo Ufficio e siamo certi che conserveranno per sempre il ricordo di questa splendida isola” così il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia TV (CP) Andrea

MELONI.