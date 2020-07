Guardia Costiera di Ischia, esercitazione antincendio

Nella tarda mattinata odierna, si è svolta nel porto di Ischia l’esercitazione antincendio periodica, durante la quale è stata simulato l’incendio a bordo di un mezzo veloce della Società di Navigazione Alilauro, ormeggiato presso il Pontile 2.

È scattato così “per esercitazione” l’intervento delle motovedette e del personale della Guardia Costiera, oltre che degli Ormeggiatori del Porto, che hanno assicurato le prime azioni di contenimento da terra e da mare. A seguire, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Ischia ha consentito di controllare e, successivamente, estinguere l’incendio. A supporto sono intervenute anche una squadra della protezione Civile e una pattuglia del Comando Polizia Municipale di Ischia, che ha garantito il controllo della viabilità in zona. Sempre per esercitazione, inoltre, sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 in quanto è stato simulato anche il ferimento di un marittimo a bordo dell’unità. Tale scenario è stato definito al fine di testare il nuovo impianto antincendio che è stato installato nelle scorse settimane a cura di una Ditta incaricata dalla Regione Campania. Grazie ai lavori di ammodernamento dell’impianto, che hanno previsto l’interramento della condotta e la predisposizione di colonnine soprasuolo, viene garantita una maggiore capacità di intervento sul pontile aliscafi che, per volume di traffico, rappresenta una delle aree più sensibili del Porto di Ischia. Le esercitazioni antincendio, previste da regolamento con cadenza semestrale, vengono effettuate per verificare i tempi di intervento dei mezzi di soccorso e per registrare potenziali criticità al fine di garantire una maggior prontezza operativa.

La Guardia Costiera ringrazia tutte le Istituzioni e gli Enti che hanno contribuito all’esercitazione

odierna.