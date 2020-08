Guardia Costiera: denunciato il titolare di una struttura per smaltimento illecito di rifiuti ai Maronti

Nell’ambito delle attività di controllo coordinate dalla Direzione Marittima di Napoli, il personale della Guardia Costiera di Ischia ha effettuato nelle ultime settimane una serie di verifiche in campo ambientale. Gli accertamenti sono stati incentrati principalmente in materia di scarichi e smaltimento di rifiuti da parte di strutture turistico ricettive nei Comuni di Ischia, Forio, Barano e Serrara Fontana.

Le attività di accertamento sono state focalizzate in alcune aree del litorale isolano dove, nei mesi precedenti, erano state accertate alcune situazioni di potenziale inquinamento in mare, riconducibili a presunti scarichi non autorizzati. Gli esiti dei controlli hanno fatto emergere che una delle strutture era priva di autorizzazione per lo scarico dei reflui provenienti dalle piscine termali, i quali recapitavano direttamente nell’alveo di Cava Scura, per poi terminare in mare nella Baia de Maronti.

Parimenti i controlli effettuati sui reflui provenienti dalle cucine e dai bagni della struttura stessa, hanno fatto emergere la mancanza di documenti attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti nelle fosse settiche della struttura. A seguito di quanto sopra, pertanto, il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per smaltimento illecito di rifiuti.

Inoltre, nell’ambito dei controlli effettuati presso un’altra struttura, sono state rilevate difformità amministrative per la mancanza delle analisi di autocontrollo degli scarichi e per difformità nella documentazione afferente lo smaltimento dei reflui. In questo caso, al titolare della struttura sono state elevate contestazioni amministrative

per una somma totale di oltre ottomila euro si sanzione.

Le ulteriori strutture sottoposte a controllo, invece, sono risultate tutte conformi alle normative ambientali in materia di scarichi e smaltimento dei rifiuti. Anche nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, i controlli in campo ambientale proseguiranno nelle prossime settimane a tutela dell’ambiente marino e costiero dell’isola di Ischia.