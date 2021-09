Guardia Costiera, ancora controlli nell’ultimo week-end

Proseguono le attività della Guardia Costiera di Ischia nell’ambito del dispositivo nazionale inerente l’operazione “Mare Sicuro 2021” del Corpo delle Capitanerie di Porto e sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania.

Anche nell’ultimo week-end, il primo del mese di settembre, gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia sono stati impegnati in una costante attività di controllo e pattugliamento in mare e a terra, nelle aree portuali. Per il servizio in mare sono state impiegate le motovedette CP SAR 303, CP SAR 807 e il battello GC B71.

In mare i militari della Guardia Costiera hanno garantito il rispetto delle disposizioni per la corretta fruizione e navigazione all’interno delle acque dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” e dei limiti di navigazione inerenti la distanza dalla costa. E’ noto, infatti, che sono vietati la navigazione, la sosta e l’ormeggio entro 300 metri dalla spiagge ed entro 200 metri delle coste a picco. Inoltre è vietato ormeggiarsi alle boe di delimitazione delle acque di balneazione e dei corridoi di lancio.

Quanto alle aree portuali, queste hanno visto ancora un considerevole flusso di passeggeri negli scali isolani, in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, quando sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio circa 60.000 passeggeri, ovvero 30.000 in arrivo e 30.000 in partenza, e un numero complessivo di circa 6300 veicoli.

Per fronteggiare questi prevedibili notevoli flussi di passeggeri e garantire che tutte le attività si svolgessero regolarmente e in sicurezza, è stato organizzato uno specifico dispositivo di vigilanza e controllo mediante l’impiego costante e continuo di numerose pattuglie. Massima attenzione, dunque, alla sicurezza degli accosti e degli approdi delle unità navali nei porti isolani e dei relativi passeggeri.

Un’attività di prevenzione che andrà avanti per il prosieguo della stagione turistica.