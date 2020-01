GUALTIERI “IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE È SOLO IL PRIMO PASSO”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto, dopo aver evitato l’incremento dell’Iva aumentiamo gli stipendi a milioni di italiani, un provvedimento ispirato alla crescita e all’equità”. Lo ha detto al Tg1 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in merito al taglio del cuneo fiscale annunciato oggi ai sindacati.

Per Gualtieri si tratta di un “intervento concreto, ma è solo il primo passo di una riforma più generale che vogliamo varare per ridurre le tasse sui redditi medio-bassi”.

Inoltre nella manovra “ci sono risorse importanti per rilanciare gli investimenti, siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta”, ha concluso il ministro.

