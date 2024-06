Guai da Asmel, anche Serrara Fontana ricorre al Tar. La delibera Anac di sospensione impugnata dinanzi ai giudici del Lazio

Come già accaduto a Barano, Irene Iacono ha deciso di “approfittare” della difesa gratuita offerta dalla stessa centrale di committenza di cui si avvale per gli appalti. Contro l’Autorità anticorruzione si profila una class action… Dopo Barano, anche il Comune di Serrara Fontana ha deciso di impugnare innanzi al Tar Lazio la delibera dell’Anac n. 195 del 23 aprile scorso relativa al procedimento sanzionatorio per la sospensione della qualificazione e successiva cancellazione di Asmel Consortile dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e per l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria. Un procedimento che sarebbe stato avviato contestando ad Asmel Consortile di essere ricorsa a false autodichiarazioni per ottenere il conseguimento della qualificazione e indire appalti al massimo livello previsto per le Centrali di committenza.

Infatti anche l’Ente amministrato da Irene Iacono si serve di questa centrale di committenza per gli appalti e si ritrova dunque nello stesso “imbarazzo” già evidenziato dall’Amministrazione baranese. Una situazione in realtà condivisa da numerosi altri Comuni anche della terraferma, avendo tutti appalti e affidamenti in corso sulla piattaforma Asmecomm e paventando conseguenze dalla iniziativa dell’Anac. E quindi il ricorso, promosso innanzitutto dalla stessa Asmel, si trasformerà in una vera e propria class action contro l’Anac. La delibera approvata dalla Giunta di Serrara Fontana ricalca quella approvata a Barano: «Premesso che in data 6 maggio 2024 è stata notificata a mezzo pec alla società Asmel Consortile Società Consortile a responsabilità limitata la Delibera n. 195 del 23 aprile 2024, adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la quale è stato attivato il procedimento sanzionatorio per la sospensione della qualificazione e successiva cancellazione di Asmel Consortile dall’elenco delle stazioni appaltanti e per l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria; Considerato che questo ente fa ricorso alla suddetta centrale di committenza qualificata ai sensi e per gli effetti del vigente codice dei contratti pubblici».

Dunque si ritiene «opportuno impugnare, quale soggetto legittimato ad agire a difesa dei propri interessi e delle proprie ragioni, tale deliberazione ANAC n. 195/2024 dinanzi al Tar Lazio, con richiesta di misure cautelari, in quanto infondata in fatto e in diritto». Richiamando la circostanza «che Asmel Consortile, per il medesimo ricorso, conferisce l’incarico legale agli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e Andrea Marco Colarusso del foro di Roma e che anche questo ente intende avvalersi dei medesimi professionisti». Dunque anche in questo caso si sottolinea che «tutti i costi dell’incarico legale per le opportune azioni in sede giurisdizionale saranno assunti a carico di Asmel Consortile, come da comunicazione in data 26/4/2024, e che quindi nessun onere sarà a carico del bilancio di questo ente». La Giunta ha autorizzato il sindaco a proporre l’impugnazione innanzi al Tar del Lazio formalizzando anche l’incarico ai due legali scelti da Asmel. Siamo di fronte a una “rivolta” contro l’Autorità nazionale anticorruzione…