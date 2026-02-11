Gruppo Di Meglio – DimHotels: “Il cuore della famiglia batte e batterà sempre per l’Isola e per gli Ischitani”

diritto di replica | L’avvocato Avv. Andrea D’Ambrosio in nome e per conto del Gruppo Di Meglio – DimHotels ci ha richiesto la rettifica ex art. 8 L. 47/1948 in merito all’articolo pubblicato in data 7 febbraio 2026.

“Il Gruppo DimHotels, all’unanimità dei soci che lo compongono, ha deliberato di affiancare ulteriori professionalità a quelle già presenti nell’organizzazione, con l’obiettivo di rilanciare il Gruppo e renderlo pienamente pronto ad affrontare le sfide del mercato dei prossimi anni.

Tale scelta rientra in una strategia di crescita e sviluppo che mira a rendere la gestione delle strutture alberghiere sempre più efficace, moderna e competitiva, in coerenza con un percorso condiviso dalle famiglie proprietarie, che mantengono integralmente la titolarità della partecipazione societaria del Gruppo.

Il Gruppo condivide pienamente l’idea che l’imprenditoria ischitana debba rimanere centrale nella proprietà delle aziende, pur riconoscendo che – come avviene nelle migliori realtà imprenditoriali – la gestione operativa possa essere affidata, ove opportuno, a figure professionali o strutture specializzate, nell’ottica di garantire elevati standard di qualità ed efficienza.

Questa evoluzione organizzativa rappresenta la naturale prosecuzione di un cammino di sviluppo che vede il Gruppo DimHotels protagonista da oltre cinquant’anni nella realtà economica ischitana, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il territorio, le strutture e le competenze locali.”

Inoltra ha poi aggiunto: “Caro Direttore, mi permetta di dire che il cuore della famiglia batte e batterà sempre per l’Isola e per gli Ischitani. Una famiglia integra e coesa, che guarda al futuro senza mai smarrire le proprie radici. A tutt’oggi, difatti, tutte le quote sociali sono detenute interamente dalla Famiglia Di Meglio, i cui componenti sono altresì componenti dei CdA.

E mi consenta di aggiungere un chiarimento fondamentale: la cosiddetta trazione ischitana — intesa come forza propulsiva, spinta identitaria e capacità di guidare il Gruppo — resta pienamente tale nella sua titolarità, ed anzi viene ulteriormente rafforzata dal percorso di rinnovamento e crescita intrapreso”.