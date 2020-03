Groupe Psa Italia ed Enel X per lo sviluppo della mobilita’ elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Rendere la mobilita’ elettrica accessibile e vantaggiosa per tutti. E’ l’obiettivo della partnership tra Groupe PSA Italia ed Enel X, grazie alla quale chi sceglie un veicolo elettrico o ibrido potra’ usufruire di soluzioni di ricarica personalizzate in base alle proprie esigenze di guida.

Enel X diventa quindi un partner strategico di Groupe PSA Italia mettendo a disposizione tutto il suo know how tecnologico per sfruttare al meglio gli enormi vantaggi che le vetture elettrificate di nuova generazione dei brand Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel portano allo sviluppo del mercato dell’elettrico in Italia. Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA Italia esprime la sua piena soddisfazione per l’accordo: “Grazie alla collaborazione con Enel X, offriamo ai clienti italiani di Groupe PSA un servizio completo, trasparente ‘chiavi in mano’ con piani di ricarica che rendono ancora piu’ facile abbracciare la mobilita’ a zero emissioni. Ancora una volta Groupe PSA si conferma leader nella declinazione di una mobilita’ elettrificata, sostenibile e accessibile”.

Alessio Torelli, responsabile di Enel X Italia dichiara: “La mobilita’ elettrica sta entrando in una fase di grande diffusione e gia’ oggi rappresenta l’unica alternativa per muoversi su quattro o due ruote nel pieno rispetto dell’ambiente. Grazie alla partnership con PSA proponiamo a tutte le persone che sceglieranno di guidare elettrico le migliori soluzioni su misura per la ricarica in ambito domestico e pubblico”.

Con Enel X sono state studiate tre soluzioni di ricarica personalizzate: il pacchetto Home in ambito privato, quello Street in ambito pubblico e il Full Recharge comprensivo di tutte e due i servizi. L’accordo prevede inoltre l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di Groupe PSA Italia e l’integrazione del servizio Free2Move di Groupe PSA all’interno del network e-Mobility di Enel X.

(ITALPRESS).