Grosso debito con la BFF Bank, Dionigi ricorre alla transazione per 735 mila euro

Ancora una volta il Comune di Barano si è ritrovato in guai grossi per fatture energetiche non pagate, con i relativi crediti ceduti a alla BFF Bank Spa. Ed è stato costretto a ricorrere nuovamente alla transazione per evitare esborsi ancora più gravosi.

La delibera approvata dalla Giunta riferisce infatti che l’Ente «intratteneva con la Hera Comm s.p.a., contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica relativamente alla pubblica illuminazione e agli immobili comunali; la Hera Comm S.p.a. emetteva fatture, a titolo di corrispettivo per le forniture di energia erogate in favore del Comune di Barano d’Ischia, che cedeva alla BFF Bank S.P.A.; la cessionaria vanta, a suo dire, crediti nei confronti dell’Ente per complessivi: euro 287.666,10 per sorta capitale; euro 216.060,01 di interessi di mora; euro 121.666,28 di interessi anatocistici; euro 76.240,00 di spese di recupero; euro 33.403,26 di spese legali». La bellezza di circa 735mila euro!

Somma per la quale «instaurava diversi contenziosi nei confronti dell’Ente, che resisteva chiedendone il rigetto». Vengono quindi elencati i diversi atti di citazione risalenti al 2020, 2021 e 2022. Ad ottobre 2023 il giudizio veniva con sentenza che condannava il Comune «al pagamento della somma di euro 21.036,93, oltre interessi ed al pagamento delle spese di lite».

Ma erano già in corso trattative per la definizione bonaria dei contenziosi pendenti, che hanno portato appunto alla redazione dello schema dell’atto transattivo. E la delibera precisa infatti che l’importo indicato nella sentenza, «pur rientrando nell’accordo transattivo, sarà soggetto alla procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio».

Via libera alla transazione, dunque, considerato «che è interesse dell’Ente evitare un lungo e dispendioso contenzioso, tenuto anche conto dell’alea dei giudizi» e questa soluzione comporta un notevole risparmio per l’Ente.

L’esborso non sarà comunque “indolore”, tanto che la Giunta precisa che «considerata la rilevanza dell’importo da transigere, si ritiene che la relativa transazione vada approvata da parte del Consiglio Comunale».

Approvato lo schema di accordo, viene dunque demandata al civico consesso la deliberazione sulla transazione.