Grossi ratti in strada a Forio, l’avvocato Piero Esposito diffida Comune, ASL e Regione

«Il sottoscritto avv. Piero Esposito, nell’interesse proprio nonché dei cittadini residenti nel Comune di Forio (NA) alla via Casa Patalano, ovverosia nel centro storico del territorio comunale – i cosiddetti “vicoli saraceni”, segnala quanto segue: – da più di sessanta giorni le abitazioni prospicenti la Via Casa Patalano sono oggetto di invasione di grossi ratti, che oltre a proliferare nei giardini più o meno manutenuti della zona, sono ospiti indesiderati delle abitazioni residenziali» così inizia la diffida agli organi amministrativi e sanitari responsabili del territorio del Comune di Forio al fine di attivarsi per la risoluzione della gravissima invasione di ratti che sta interessando il centro storico di Forio.

Parole durissime, queste dell’avvocato Esposito che arrivano mentre il sindaco Del Deo e il consigliere alla Sanità, Loffredo, si preoccupano di limitare la libertà di stampa a favore degli albergatori col vizio dell’intossicazione alimentare e non si preoccupano, invece, del territorio zozzo e abbandonato.

«Sono ormai quotidiane le segnalazioni – continua Esposito – della presenza dei roditori nelle cucine, sui balconi, nelle stanze da letto, in orari notturni e diurni, che oltre alle gravi conseguenze sanitarie sta causando profondo sgomento dei residenti nonché dei numerosi turisti; – La allarmante situazione di emergenza sanitaria è vieppiù peggiorata – se non favorita – dal sostanziale stato di abbandono ed incuria del tratto stradale sopra indicato, di fatto quasi mai interessato dai servizi di spazzamento o altra attività atta a garantirne la salubrità o quantomeno il decoro urbano. Di talché la viuzza, pur se molto frequentata da turisti, residenti, e fruitori del Comando della Polizia Municipale di Forio (sito a meno di trenta metri da Via Casa Patalano), ad oggi si mostra ricolma di buche, buste di spazzatura, erbacce, deiezioni mammifere e volatili, carcasse di ratti e blatte. Tanto segnalato, essendo evidente il grave stato di emergenza sanitaria in cui versa il territorio indicato, con la presente si diffidano i destinatari a porre in essere ad horas tutte le attività necessarie, contingenti e comunque urgenti anche ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000, affinché venga posto rimedio alla invasione e alla proliferazione di ratti ed altri infestanti nelle abitazioni in Via Casa Patalano».

Solo un comune che non viene amministrato con attenzione, magari da un sindaco che vive più a Roma che a Forio, nel 2021, può essere al centro di una denuncia così grave. E’ assurdo che nel 2021 dobbiamo ancora parlare di “emergenza sanitaria” legata alla “invasione e alla proliferazione di ratti ed altri infestanti”