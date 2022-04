Grosseto: da un Di Meglio all’altro |#4WD

Il mio amico Gianni Di Meglio è un ragazzo di un’umiltà straordinaria, sebbene sia stato un vincente del calcio professionistico fino alla serie cadetta. Piazze come Ischia, Castellammare di Stabia, Messina, Crotone, Catanzaro, Monza, Livorno, Grosseto lo hanno visto protagonista di campionati epici, spesso con risultati passati alla storia per quelle località e al fianco di grandi nomi del pallone ancora al top della carriera: primo tra tutti, quel Massimiliano Allegri che oggi allena la Juventus ma che, all’epoca, proprio in Toscana aveva Gianni in quel gruppo di senatori che gli garantiva, non senza qualche piccolo aut aut, la tranquillità del risultato.

Da inizio stagione Gianni è tornato in quel di Grosseto, dove ancora oggi (e ne sono testimone) gira per strada e viene riconosciuto e omaggiato in stile “Ma te sei mica il capitano?”, oltre a essere tuttora stimato e benvoluto da tutti, raggiungendo il figlio Simone già ingaggiato dalla formazione Primavera. Dopo aver allenato l’Under 17 fino a fine girone d’andata, con l’avvicendamento della nuova proprietà è stato promosso allenatore in seconda della prima squadra in serie C, accanto a quell’Agenore Maurizi che allenò e salvò l’Ischia in Lega Pro nel 2015 subentrando a Tonino Porta e che con Gianni sta cercando di scalare la coda della classifica per compiere l’autentico miracolo della partecipazione ai playout.

Ma oggi, al di là dell’importanza della gara, per Gianni ci sarà un altro momento particolarmente emozionante: Simone, che non appena arrivò in sede a Grosseto non esitò un attimo prima di farsi riprendere con la foto d’epoca del papà che sollevava la Coppa Italia, esordirà a diciassette anni con la prima convocazione in prima squadra all’Adriatico di Pescara. E a tutti i maligni che diranno che questo non sarebbe avvenuto se non ci fosse stato il padre in panchina, ricordo solo che quel ragazzo, prima che un figlio d’arte, è uno dei migliori talenti calcistici mai sfornati dalla nostra isola.

Vai Simo! Che Tu sia il secondo grande Di Meglio a incantare la Maremma del pallone.