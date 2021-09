Green pass: serve o no? |#4WD

Grazie a Dio, ognuno di noi può ancora usufruire di un cervello. E fin quando funzionante, sarebbe bene che tutti lo usassimo.

Questa piccola, insolita premessa vuole supportare un ragionamento di senso compiuto riguardante il Green Pass e i provvedimenti adottati o in corso di adozione da parte del Governo relativamente all’emergenza Covid.

La mia opinione è molto semplice e non è certo oggi la prima volta che ne scrivo: a cosa serve pretendere il Green Pass dagli avventori delle sale interne dei pubblici esercizi, quando non sussiste lo stesso obbligo per il personale che li serve? Che senso ha pretendere il Green Pass sui mezzi di trasporto -cosiddetti- a lunga percorrenza, evitando di richiederli ai passeggeri degli autobus di linea, delle metropolitane, degli aliscafi e traghetti -ad esempio- del Golfo di Napoli, laddove gli assembramenti sono praticamente all’ordine del giorno? O ancora, consentire che un ospite di un albergo prenoti il suo soggiorno e ne usufruisca, pur non essendo vaccinato?

Purtroppo mi sono presto reso conto che il compromesso politico ha colpito anche l’ex Presidente della BCE, oggi premier, mettendolo in condizioni di “piegare a libretto” su diverse incongruenze: ad esempio, inghiottendo (lodandolo) il reddito di cittadinanza e sostenendo pubblicamente l’operato di un ministro dell’interno che definire discutibile è senz’altro un complimento.

E qui torno a bomba sulla premessa: se dobbiamo acriticamente accettare quel che ci propone chi ci governa, evitando ogni possibile critica sul suo operato, allora portiamo tranquillamente il cervello all’ammasso, tanto ci serve a poco. Ma fin quando vivremo in un -presunto- stato di diritto, liberi di esprimere le nostre opinioni senza che la nostra stessa libertà venga messa in discussione, suggerirei di essere sempre più presenti con le nostre idee, pretendendo rispetto e rappresentandole con raziocinio e civiltà degni di una vera cittadinanza attiva.