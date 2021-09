Green pass, Salvini “No a nuove restrizioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Io mi fido degli italiani, che stanno rispondendo alla grande. Non voglio imporre loro nuovi obblighi o nuove restrizioni. Chiederò a Draghi che intenzioni ha”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale del partito, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole all’estesione dell’obbligo di green pass agli statali. “I governatori hanno ragione – ha poi spiegato Salvini – dicono che pensare al green pass per il trasporto pubblico locale è una follia e quindi mi auguro che nessuno voglia complicare la vita a milioni di italiani perchè ci sono ancora milioni di italiani che, per scelta o impossibilità, non sono coperti”. “Gli italiani che non hanno bisogno di obblighi, di multe o di paure,

volontariamente hanno scelto di vaccinarsi, fidiamoci degli

italiani, se si vuole per metterli per grandi eventi va bene, ma

non complichiamo la vita a milioni di italiani”, ha spiegato a “Tg2Post”. “Siamo tra i paesi più vaccinati del mondo”, ha aggiunto, “fidiamoci degli italiani. La Lega chiede il tampone rapido e gratuito per tantissime persone che sono in difficoltà, smettiamola di parlare di chiusure e di obblighi”.

(ITALPRESS).