Green pass, Letta “La linea della Lega ha perso”

MILANO (ITALPRESS) – “Sul green pass la linea della Lega ha perso”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a margine della sua visita al Salone del Mobile.

“Lo vedrete nei prossimi giorni. Salvini cerca sempre su questo di raccontare una storia che è diversa dalla realtà – ha proseguito -. Nel senso che la linea che stiamo tenendo è quella giusta, ovvero quella dell’estensione, categoria per categoria, settore per settore, in una logica che sia di convincimento e non di imposizione, che però porti a un’estensione graduale e progressiva”. Per il segretario dem “è fondamentale andare in questa direzione perchè più sicurezza c’è, nel campo della salute e della sanità, più saremo in grado di sviluppare, attraverso maggiore libertà, la ripartenza economica”, ha concluso.

(ITALPRESS).