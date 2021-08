Graziella Esposito sul podio nella Mercogliano – Montevergine

Si è disputata sabato pomeriggio la 22° edizione della Mercogliano Montevrgine, gara podistica di km. 15,5, quasi tutta in salita con pendenze anche notevoli soprattutto negli ultimi chilometri. Circa trecento i podisti partecipanti che si sono dati battaglia lungo tutto il percorso, con partenza da Mercogliano ed il suggestivo arrivo posto presso il santuario di Montevergine, posto a 1300 mt. Di altitudine. Alla kermesse hanno preso parte due atleti del Marathon Club isola d’Ischia: Graziella Esposito, alla sua quarta partecipazione e GiovanGiuseppe Trani alla sua seconda presenza. Graziella Esposito, con una regolare condotta di gara è giunta al traguardo in 1h32’40” giungendo settima assoluta nella classifica femminile e seconda nella categoria SF 50. Un risultato di prestigio per l’atleta isolana, frutto degli impegnativi allenamenti svolti durante l’estate. GiovanGiuseppe Trani è giunto al traguardo in 1h32’30” migliorandosi di quindici minuti (!) rispetto all’edizione 2019, anche egli reduce da una dura preparazione estiva.