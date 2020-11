“Grazie per la grande dimostrazione d’affetto per Zio Mimmo”, il manifesto della Famiglia Sferratore

Attraverso unmanifesto affisso anche in strada, la famiglia Sferratore ha ringraziato quanti sono stati loro vicini in questi giorni di dolore per la perdita del caro Don Pasquale, anzi Zio Mimmo.

“La famiglia Sferratore – si legge – sentitamente ringrazia per la grande manifestazione di affetto Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Pietro Lagnese ed il Collegio dei Presbiteri, il Sindaco di Forio, la Giunta e il Consiglio Comunale, il Parroco Mons. Giuseppe Regine e il Comitato dei Festeggiamenti di San Vito M., il Presidente e il Comitato Madonna della Libera, il Priore, il Consiglio d’Amministrazione ed i Confratelli tutti dell’Arciconfraternita di S. Maria Visitapoveri in Forio, l’Arciconfraternita di S. Maria di Loreto, i Confratelli Sacerdoti e Diaconi Foriani, il Presidente Antonio Mendella ed i Componenti dell’Associazione Folkloristica Monterone, Gaetano Maschio a nome della Forio Artistica,

la Presidente Lina Saviano e tutta l’Associazione i Fiori di Giada Onlus, l’associazione Culturale Musicale ‘Papa Giovanni XXIII” Banda Città di Forio, l’associazione Artesia, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella”; i cari amici Nello, Adele e Famiglia, la sua cara ed amata Comunità Parrocchiale di S. Michele Arcangelo e tutti coloro che con preghiere, messaggi e gesti d’amore sono stati vicini nell’ultimo saluto al nostro carissimo zio (per noi cari, Zio Mimmo)”.