“Grazie!” Il bel saluto degli alunni delle elementari di Casamicciola Terme

Questo che si è appena concluso è, a tutti gli effetti e per tutti, un anno molto particolare sotto tantissimi aspetti. Soprattutto per la scuola dell’obbligo. Alunni di tutte le età si sono ritrovati, loro malgrado, a riorganizzare il proprio “vivere la scuola”, ritrovando amici, compagni di banco, Maestri e Professori al di là di un monitor di un computer, fisso o portatile che sia.

La webcam ed i microfoni sono diventati gli oggetti indispensabili per le lezioni di italiano, storia, geografia, matematica, scienze e lingue… ma non solo. Tutti hanno imparato a gestire il proprio tempo in modo diverso con il supporto dei docenti e della famiglia di ognuno. Tanti grandi e piccoli cambiamenti che, come era facile da intuire, non hanno scalfito l’affetto e il rapporto speciale che lega alunno e docente.

A riprova di ciò la bellissima iniziativa di fine anno portata avanti da alcuni ragazzi delle quinte elementari del comune di Casamicciola Terme.

I ragazzi, oltre al “Grazie” indirizzato alle Maestre, in molti hanno scritto cartelloni e realizzato disegni tutti da condividere, che hanno fatto breccia nei cuori degli insegnanti e dei propri compagni di scuola.

“Non è il maestro migliore quello che insegna ma colui che insegna con dedizione e amore ai suoi alunni “

Grazie maestre per esservi dedicate come tante amorevoli mamme. Per essere state sempre di grande supporto in questi anni belli ma anche difficili. Per aver donato il vostro affetto , il vostro sapere, sempre attente e disponibili , siete state davvero speciali. Come i nostri bambini non vi dimenticheremo, vi porteremo sempre nel cuore con immenso affetto. GRAZIE”.

Un messaggio carico di amore e di emozioni per un percorso che si è chiuso in modo molto particolare e che sarà ricordato per sempre dai piccoli studenti che, ora, si ritrovano a chiudere un capitolo della propria vita ed aprirne uno nuovo.