Grazie dottore Vincenzo della Starza

Sandra Malatesta | Ho pensato solo un attimo poi ho dovuto scrivere per Il Dott. Vincenzo Di Meglio o..come tutti lo chiamano..il dottore Vincenzo che sta alla Starza. Io avverto un senso di disorientamento..un dolore per la sua vita finita troppo presto, per una persona importante umanamente per chi è disperato e malato e aveva trovato in lui riferimento. Conosco tante donne che ha seguito e segue ancora e che oggi si sentono perse..e insieme al loro sentirsi perse piangono un uomo dall’aspetto riservato, di poche parole che invece capiva il dolore di chi combatte con malattie atroci. Io l’ho frequentato poco ma attraverso mio figlio Claudio conoscevo tanto di lui. Passavano serate intere fino anche all’una di notte..mio figlio a mettere a posto i suoi computer e lui a visitare. Poi finite le visite stavano insieme a chiacchierare. E io chiedevo spesso se era sempre cosi di poche parole..e mio figlio rispondeva”mamma è una persona squisita..simpatico..disponibile..dolce..mi tratta come un figlio”E io mi sorprendevo perché pensavo fosse sempre molto chiuso di carattere. E ora questa notizia!Quante persone si sentiranno perdute..e la sua famiglia..la mia amica Irene..sua figlia di cui era fiero..Il mio amico di scuola media Giuseppe suo fratello con il quale ho sempre mantenuto rapporti affettuosi Vanna, Franca,Maria,Maria Grazia insomma tutti i suoi nipoti e parenti,che, insieme al dolore,avvertiranno sgomento come sempre quando la vita ci sorprende in questo modo inatteso. Lui non si risparmiava mai. In Ospedale..in clinica..ore e ore..poi tornava..e subito allo studio..con la sua fidata Franca che organizzava visite e orari..e poi..anche a mezzanotte visite a casa di chi non poteva andare allo studio. Aveva veramente lo spirito giusto per il suo lavoro..perché essere medico e in particolare oncologo..è una missione che prevede spirito di sacrificio, coraggio e preparazione. So che tanti scriveranno per lui..e io ho voluto farlo con tutto il mio cuore per dirgli grazie. Grazie Vincenzo..per quel tuo essere sereno con le pazienti che guardavano i tuoi occhi e prendevano forza e speranza..e solo chi sta vivendo la paura,l’ansia,il dolore sa cosa significa affidarsi a chi ti rende forte nella lotta da affrontare. Grazie Dottore della Starza..che ha allargato i suoi orizzonti preparandosi con coscienza in giro per il mondo..per poi tornare lì dove la sua grande famiglia è vissuta e viveva, perché stando li..avrebbe potuto aiutare la sua gente. Persone come te dovrebbero vivere in eterno.