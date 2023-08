“Grazie ai nostri eroi!”, il messaggio dei piccoli della ludoteca La Causa sull’albero ai Vigili del Fuoco

Quella appena trascorsa é stata una notte lunga e pericolosa, che ha visto i vigili del fuoco impegnati in prima persona sul fronte dell’incendio che ha devastato la parte alta di Montecorvo.

Tanto lavoro in una zona impervia, durato l’intera notte e conclusosi alle prime luci dell’alba con lo spegnimento delle fiamme che, intanto, hanno distrutto ettari ed ettari di macchia mediterranea.

Un lavoro difficile e impegnativo, portato avanti da veri professionisti cui i bambini che frequentano il campo estivo della Ludoteca “La casa sull’albero” hanno deciso di rivolgere un caloroso e colorato “grazie”, per aver spento le fiamme.

“I nostri bambini – ci scrivono gli educatori del campus – ci tenevano tanto a ringraziare i vigili del fuoco per l’immane lavoro che hanno svolto stanotte. Noi cerchiamo di sensibilizzarli e loro credono tanto nel fatto che un loro messaggio possa essere da monito per chi appicca il fuoco”.

Un messaggio di ringraziamento e di speranza affinché orribili tragedie come questa, non si verifichino più. Un messaggio lanciato attraverso uno splendido disegno dai colori vividi e accesi.