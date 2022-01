Gravità e durata dell’infrazione. La sentenza in 7 punti che condanna gli armatori

Mano leggera dell’Antitrust contro i cartello degli armatori del golfo di Napoli che, in effetti, continua a tenere sotto scacco l’intero settore. In questo approfondimento i dettagli della sentenza e della sanzione.

I sette motivi

01 È emerso che i comportamenti posti in essere dalle Parti costituiscono violazioni molto gravi della disciplina a tutela della concorrenza, rappresentando in particolare restrizioni di tipo hard-core della normativa antitrust, con le caratteristiche della restrittività per oggetto.

02 Con riferimento alla durata della intesa, le evidenze agli atti mostrano che gli armatori hanno cominciato a mettere in comune i dati propedeutici alla fissazione delle regole consortili quantomeno a partire dal febbraio 2018, datazione dei documenti ispettivi in atti relativi a scambi di e-mail volti alla condivisione dei dati di fatturato del periodo 2014/2016, sui quali si è poi basato il meccanismo (e le relative percentuali) di ripartizione dei ricavi tra gli operatori sulla base delle quote storiche200. Allo stesso momento si riferiscono altresì ulteriori documenti ispettivi nei quali i rappresentanti delle Parti svolgono alcuni calcoli per l’impostazione del medesimo meccanismo201.

03 Tale momento, individuabile, in particolare, in base alle evidenze in atti, nella data del 19 febbraio 2018, corrisponda all’inizio della partecipazione all’intesa per le società navali coinvolte (Mediterranea Marittima e Medmar Navi, SMLGL e Traspemar).

04 Quanto alla durata complessiva dell’intesa, la stessa si deve ritenere tuttora in corso. A tale conclusione si giunge ove si considerino i seguenti elementi. In primo luogo, rileva il fatto che anche a valle dello scioglimento degli strumenti societari (GML) e consortili (COTRASIR) comuni, si assiste ancora ad una conduzione delle attività interessate dall’intesa secondo un equilibrio caratterizzato da assenza di reciproche interferenze concorrenziali tra gli armatori nel mercato e, quindi, da un permanere della ripartizione definita nel periodo consortile e da livelli dei prezzi che permangono particolarmente elevati (di un livello confrontabile a quello raggiunto nel periodo consortile, al netto della leggera riduzione proposta dalle Parti nell’ambito degli impegni presentati ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e poi rigettati dall’Autorità).

05 Si tratta di esiti di mercato del tutto paragonabili a quelli conseguiti sino al luglio 2020 tramite le modalità concertative suddette e coerenti con gli accordi che erano stati raggiunti tra le società nel periodo consortile. L’esistenza di una accertata concertazione esplicita intervenuta tra le Parti e contestata in questa sede non consente di valutare tali esiti quali frutto di un comportamento spontaneo e autonomo di ciascuna delle imprese navali come invece sostenuto dalle Parti stesse.

06 Appare evidente che l’intesa ascritta alle Parti non si esaurisca nella costituzione di GML e COTRASIR, ma ha riguardato un più ampio coordinamento tra le singole società navali, come accertato dall’istruttoria e ricostruito, in particolar modo con riferimento ai meccanismi di ripartizione del migliatico e dei ricavi, i quali sottostavano al funzionamento di tali strumenti comuni e la cui applicazione non dipende dall’esistenza dei suddetti. Ciò significa che lo scioglimento di GML e COTRASIR non è sufficiente a rappresentare una discontinuità del comportamento delle imprese che, sebbene non più legate tra loro sul piano formale tramite imprese comuni e Consorzi, hanno comunque continuato il coordinamento delle reciproche attività concorrenziali in coerenza con il piano prestabilito.

07 La partecipazione di GML e COTRASIR all’intesa coincide con l’arco temporale in cui tali soggetti sono stati attivi, ossia dalla data costituzione degli stessi (rispettivamente, il 18 maggio 2018 e il 24 luglio 2018) alla data di scioglimento (avvenuto per entrambi in data 27 luglio 2020).

La quantificazione delle sanzioni

Quantificazione delle sanzioni

L’importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell’infrazione, per la durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione. Nel caso specifico la durata della partecipazione delle imprese Medmar, SMLGL e Traspemar all’intesa è ritenuta pari a 3 anni 10 mesi e 2 giorni (dal 19 febbraio 2018 al 21 dicembre 2021). Per calcolare l’importo base della sanzione si prende a riferimento il valore delle vendite dei servizi interessati ascrivibile alle Parti, ossia il fatturato derivante dall’attività di vendita dei servizi di trasporto marittimo speciale di infiammabili e rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli, nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, al netto dell’IVA e delle altre imposte. Conseguentemente, per tutte e tre le imprese Medmar, SMLGL e Traspemar sarà considerato il fatturato relativo all’anno 2020, come indicato: Medmar 1.546.965;SMLGL 1.125.115; Traspemar 1.622.242.

Gravità al 25%

In funzione della gravità della violazione si può attrubuire un coefficiente di gravità fino al 30% del valore delle vendite.

In ordine alla natura molto grave della intesa in esame, si attribuisce ai soggetti responsabili dell’infrazione un coefficiente di gravità pari al 25%. Le Parti hanno posto in essere una concertazione complessa ed estremamente dettagliata, comprensiva di condotte di concertazione di prezzo, ripartizione delle rotte e ripartizione complessiva dei ricavi e dei costi del migliatico.

Sanzione base

In ragione della gravità e durata dell’illecito accertato nel provvedimento, l’importo base della sanzione è definito “non rinvenendosi nel caso di specie circostanze aggravanti o attenuanti“: Medmar 1.484.657 euro; SMLGL 1.079.798 euro;

Traspemar 1.556.902 euro

Massimo edittale

Le sanzioni base sono in tutti e tre i casi superiori al massimo edittale pari al 10% del fatturato totale realizzato da ciascuna impresa nell’anno di riferimento. Vengono cosi ridotte per ricondurle al massimo edittale previsto dalla legge del 10%

Sento pandemico al 30%

Considerate le circostanze in cui la infrazione ha avuto luogo, collegate per l’autorità alle notevoli difficoltà del periodo pandemico, l’Autorità ritiene appropriato applicare nel caso di specie una riduzione degli importi delle sanzioni in misura pari al 30%.

La Sanzione finale

Medmar Navi S.p.A. in solido con Mediterranea Marittima S.p.A. 1.032.682

Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro S.r.l. 81.236

Traspemar S.r.l. 124.226

GML Servizi Marittimi S.r.l. 10.000

Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti 10.000

L’Autorità ritiene inoltre che sia l’impresa comune GML sia il Consorzio COTRASIR abbiano avuto, per il periodo di rispettiva vigenza, una autonoma rilevanza ai fini dell’instaurazione della pervasiva collusione tra le imprese armatoriali Medmar Navi, SMLGL e Traspemar. Tale ruolo di strumento e coordinamento del comportamento delle imprese assume una autonoma rilevanza sanzionatoria. In considerazione delle difficoltà dovute alla pandemia, nonché del fatto che GML e COTRASIR sono stati successivamente sciolti e posti in liquidazione, l’Autorità ritiene, di attribuire a GML e COTRASIR una sanzione simbolica pari a 10.000 euro cadauno.