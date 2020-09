Il sindaco di Procida ha commesso un vero e proprio reato penale. La legge elettorale, nell’articolo 98 specifica che «Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni nell’esercizio di esse, si adopera – a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati – od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati – o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.»

Fino ad oggi questo articolo e il tutto il dibattito ad esso collegato era riferito alle interferenze della chiesa nello svolgimento della campagna elettorale o dell’espressione del voto dei propri fedeli, in questo caso, invece, a pronunciare parole che inducono all’astensione è il sindaco in carica del Comune di Procida. Una condizione indegna, come l’ha definita al consigliera regionale Maria Grazia Di Scala e che, in qualche modo, speriamo sia presa in considerazione dalla magistratura.

Le parole del sindaco sono state chiarisse: non votate per le regionali. Ed è ancora più grave perché sono dirette agli elettori anziani. Una sorta di classificazione degli elettori che, secondo il pensiero del sindaco, sono ”scemi” e non sanno come votare.

E’, davvero, tutto assurdo.

“Il sindaco di Procida – ha comunicato Maria Grazia Di Scala, candidata al rinnovo del consiglio regionale con Forza Italia -, che ieri ha invitato pubblicamente i suoi concittadini a non votare né per le elezioni regionali né per il referendum non è degno di vestire la fascia tricolore. Parliamo di un vero e proprio insulto alla democrazia, alla Costituzione che all’articolo 48 parla di ‘dovere civico’. È gravissimo che questo episodio veda triste protagonista un sindaco eletto”, conclude Di Scala.

Alla luce di queste parole, però, cosa dirà il governatore De Luca? E tutti gli altri candidati al rinnovo del consiglio regionale? Davvero un’istituzione come il sindaco, si può permettere il lusso di dare istruzioni sul non votare? Sarà felice il “capo” (De Luca, ndr) di Ambrosino che i procidani non lo votino.

Fino ad oggi non avevamo mai sentito parole così gravi. Parole così offensive. Parole che hanno un peso serio sulla qualità della classe dirigente. Non votate perché ci sono troppe liste? Ma davvero un rappresentante istituzionale del Partito Democratico può essere così nemico della democrazia e della partecipazione popolare al voto?