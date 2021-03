Gravina, è quasi una «sentenza»

Concede una intervista a “Rai Radio2” durante la quale parla dei temi d’attualità: tra assenza di un ministero dello Sport alla Superlega, tra Campionato Europeo e gestione del commissario tecnico Mancini, Gabriele Gravina si sofferma anche sul prossimo consiglio federale, in programma venerdì mattina, lanciando un’ombra sulla ripartenza del campionato di Eccellenza.

Ascoltando e poi rileggendo le parole del numero uno della Federcalcio, si ha la netta sensazione che tra quattro giorni le neo elette componenti del calcio nazionale taglieranno la testa al toro, in virtù delle più strette disposizioni governative in materia di pandemia. «Bisogna essere seri e responsabili, inutile tenerli ancora sulla graticola, se non si può partire è giusto dirlo, è un gravissimo errore tenerli sulla graticola, se non si può cominciare è giusto dire che bisogna fermarsi». Parole che sanno di resa, anche se bisogna attendere venerdì perché è vero che Gravina è il presidente della FIGC ma al suo interno ci sono altre componenti che potrebbero votare a favore della ripartenza dei massimi campionati regionali che nei giorni scorsi hanno ottenuto il “nulla osta” dal CONI che li ha inseriti nel novero di quelli di “interesse nazionale”. Al di là del Covid-19, delle sue pericolose varianti, il consiglio federale si ritroverà anche a dibattere di questioni economiche visto che l’eventuale ripartenza dell’Eccellenza (e dei campionati di calcio a 5 Serie C/1) comporta dei costi visto che la stragrande maggioranza delle società ha manifestato l’impossibilità di rialzare la saracinesca senza contributi per effettuare tamponi e sanificazioni.

A proposito dell’assenza di un successore di Vincenzo Spadafora, Gabriele Gravina ha dichiarato che «mi avrebbe fatto piacere un ministero con portafoglio, avrebbe restituito dignità allo sport ma io vedo il lato positivo della scelta del premier Draghi che considera il mondo dello sport tanto importante da tenerlo per sé, almeno per ora. Sono tranquillo, continueremo a lavorare in sintonia». Il presidente FIGC è invece contrario al progetto della Superlega: «Il concetto del calcio per come noi lo intendiamo e valorizza invece la dimensione economica, penalizzando moltissimo quella dimensione di territorialità, di nazionalità che rende anche molto vivo il campionato».