Gravidanza extra uterina, al Rizzoli mi hanno salvato la vita

Una lettrice ci scrive per evidenziare un caso di buona sanità al “Rizzoli” e per ringraziare tutti gli operatori che l’hanno assistita. Una lettera che pubblichiamo volentieri in quanto la nostra martoriata sanità ha un grande bisogno di queste notizie positive: «Sono una donna che ha appena avuto una gravidanza extrauterina e volevo ringraziare il dott. Rando, il dott. Santagata, la dott.ssa Galletti, il primario della Ginecologia dell’ospedale “Rizzoli”, gli anestesisti, gli Oss e tutto lo staff per avermi salvato la vita… Se ne dicono tante su questo ospedale, è giusto anche parlarne bene».