Grave incidente a Lacco Ameno. Due feriti

Schianto da brividi a Lacco Ameno.Auto, con due persone a bordo finisce fuori strada sulla via provinciale Lacco- Fango. Fatale per il conducente della piccola utilitaria la famosa curva di Cacito. L’incidente poco dopo le 6,00 di questa mattina . Da chiarire le cause e la diano a dell’incidente. Nonostante il tremendo impatto praticamente illesi i due occupanti della vettura . Sul posto il 118, il 112 con i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e di recupero resesi necessarie per il caso. I feriti saranno ricoverato presso il vicino ospedale Anna Rizzoli.Un incidente il cui evolversi, avrebbe potuto avere esiti gravissimi.



seguono aggiornamenti…