Grave incidente a Ischia. Centauro lotta tra la vita e la morte all’Ospedale di Nocera Inferiore. E’ in coma farmacologico

Trasferito d’urgenza dopo un primo ricovero in codice rosso al Rizzoli il 21 enne padre di um bimbo di appena tre mesi ha riportato importanti conseguenze alla testa. Nessuna altra lesioni agli organi interni. Trasferito nel tardo pomeriggio resta ricoverato in prognosi riservata presso la Neurochirugia del Presidio Salernitano Umberto I. Sono momenti di angoscia e di apprensione per le sorti del giovane V.C.

Da chiarire la dinamica della caduta. Il giovane, appena 21 enne, originario di Forio, nell’impatto violentissimo con il suolo ha battuto la testa. Trasferito al PO Anna Rizzoli in codice rosso ne è stato disposto l’immediato trasferimento presso un centro specializzato di Neurochirurgia. L’unico disponibile è risultato l’Umberto I di Nocera Inferiore a Salerno.

A destare preoccupazione e grave timore per la condizione di Vincent, padre di un bimbo di appena 3 mesi, è l’emorragia cerebrale riscontrata dai sanitari del Rizzoli. Una vita ancora tutta da vivere le cui sorti ora sono legate ad una macchina e alle cure salva vita di un reparto di neurochirurgia in Provincia di Salerno. Tutti pieni gli ospedali napoletani. Ore durissime e drammatiche in cui la comunità si stringe, nuovamente nella speranza e nell’attesa per questo padre vittima stamane di una caduta accidentale mentre era in sella al suo fidato motorino ad Ischia, sulla strada tra Sant Antuono e Campagnano.