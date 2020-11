Grave incidente a Forio. Due feriti, uno in codice rosso

Terribile incidente a Forio, tra Cavallaro e lo Scentone. L’incidente in una curva terribile della ex SS270. Da chiarire la dinamica. Due i feriti. Si tratta di due giovanissimi. Uno in condizioni gravi. L’altro ferito ma in modo lieve.Entrambe sono stati trasferiti al Rizzoli, uno è in codice rosso. Riservata al momento la prognosi. Sul luogo del sinistro i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia ed i Vigili urbani della Locale stazione di Forio per i rilievi e le indagini del caso.Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi a bordo di uno scooter Honda SH di ultima generazione avrebbero perso il controllo del due ruote in curva. Una scivolata fatale. Immediati i soccorsi per il ferito più grave, il giovane è rimasto riverso sull’asfalto gravemente ferito ed inerme. Il compagno di sella invece ha riportato ecchimosi e contusioni con un particolare interessamento della scienza. Sul posto sono giunte ben due ambulanze del 118. Poi la corsa disperata in ospedale. Traffico in tilt in entrambe le direzione.