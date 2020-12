Grave incidente a Campagnano, centauro in codice rosso

Terribile incidente ad Ischia, tra Sant Antuono e Campagnano. L’incidente in una curva pericolosa della provinciale che conduce al popoloso abitato. Da chiarire la dinamica.

Un ferito in condizioni gravi, si tratta di un 20enne, V.C. Il giovane di origini foriane è stato trasferito al Rizzoli ed è in codice rosso. Riservata al momento la prognosi.

Sul luogo del sinistro i Carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia ed i Vigili urbani della locale stazione di Ischia per i rilievi e le indagini del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo in sella ad uno scooter Honda SH di prima generazione avrebbe perso il controllo del due ruote in curva. Una scivolata fatale. Immediati i soccorsi per il ragazzo, da parte degli automobilisti che impotenti avevano assistito alla caduta. Il giovane è rimasto riverso sull’asfalto gravemente ferito ed inerme. Sul posto sono giunte ben due ambulanze del 118. Poi la corsa disperata in ospedale. Traffico in tilt in entrambe le direzione.

Seguono aggiornamenti…