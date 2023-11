Gratteri: “Chiudere i tribunali piccoli”. Del Mastro: “Nessuna chiusura in previsione”

Un minuto, più o meno, per chiarire la sua posizione anche sulla Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia. Le parole del dott. Nicola Gratteri, dal 13 settembre 2023 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sembrano essere lapidarie. E sembrano non dare alternativa. Per il giudice che in Calabria ha combattuto le mafie, spesso nella lista dei possibili ministri e, da sempre, indicato come uno delle toghe più influenti della nazione, non ci sarebbe alternativa alla bocciatura della geografia giudiziaria che sta rivedendo il governo di Giorgia Meloni.

Nella lunga intervista del “nostro” Procuratore della Repubblica, lucida e ampiamente condivisibile, tuttavia emerge la posizione che non collima con il nostro diritto alla giustizia e con la battaglia che Ischia insieme alle piccole isole porta avanti da anni, con coraggio e determinazione. Dopo aver discusso di altre modifiche alla gestione della giustizia con chiare critiche alle decisioni assunte dal ministro Nordio, il conduttore di “DiMartedì” pone una serie di domande calibrate anche alla problematica dei magistrati.

“Il ministro della Giustizia – ha detto a La7 il procuratore Gratteri – ha fatto bene adesso a bandire un concorso per circa 500 posti, quindi questa è una cosa importante. Però questo concorso che è bandito ora il ministro Noi i magistrati li vedremo lavorare tra quattro anni. Quelli che superano il concorso, d’accordo. E noi in questi quattro anni che facciamo? Mancano 1800 magistrati su una pianta organica di meno di 10.000”.

Poi Floris aggiunge: “E allora cosa si può fare nel mentre? Vogliono fare nuovi tribunali? Mi pare”

E il capo della Procura di Napoli risponde: “E invece, ed è un errore. Anziché chiudere i tribunali piccoli, se io apro un tribunale devo nominare un presidente di tribunale.”

“Quindi si indebolisce uno grande” chiosa il giornalista de La7 che non spiega il perché ma si posiziona in maniera aderente alla linea editoriale del programma che vede “nero” rispetto a qualsiasi decisione venga assunta dal governo.

“Certo – chiarisce Gratteri -, vado a polverizzare ancora di più i magistrati perché poi devo nominare un procuratore. Quindi io invece, dico esattamente il contrario che bisogna chiudere i tribunali piccoli, bisogna impedire il fuori ruolo. In questo momento ci sono circa 250 magistrati che anziché scrivere le sentenze sono nelle commissioni, sono nei ministeri a fare i consulenti. E allora mi spiegate perché il consulente? Perché è il consulente del ministro? Perché il consulente della commissione Antimafia? Perché il consulente della commissione Giustizia non lo può fare un magistrato in pensione anziché quelli che sono in servizio a scrivere sentenze?”. Se sulla questione dei giudici fuori ruolo impiegati presso i ministeri non possiamo che condividere la tesi del Procuratore (e anche di altri negli anni), sulla decisione di chiudere i tribunali piccoli e sulla chiosa che aggiunge Floris, qualche riflessione ci nasce spontanea.

Noi siamo convinti che l’esistenza del tribunale in isole minori come Ischia, Lipari e anche zone meno centrali sia una chiarissima applicazione del diritto alla giustizia dei cittadini di queste località. Ripercorrere le motivazioni che da anni, noi ischitani e non solo, potrebbe essere superfluo. Abbiamo bisogno di un tribunale così come abbiamo bisogno di un ospedale o dei servizi territoriali della sanità. Abbiamo bisogno di un tribunale – efficiente e funzionante – così come abbiamo bisogno di scuole e di altri servizi territoriali utili alla vita civile e democratica di un territorio.

Nel frattempo, mentre le parole di Gratteri ci risuonano familiari rispetto alle tante già ascoltate negli anni, le parole che arrivano dal sottosegretario alla giustizia, il cittadino onorario di Forio, l’on. Andrea Del Mastro Dellevedove, in qualche modo ci rincuorano.

“Nelle misure previste dal DL Proroga termini – chiarisce in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia – anche la proroga di un anno del ripristino temporaneo delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio. Continua l’impegno del Governo Meloni per la giustizia di prossimità: lo Stato non arretra più e mantiene luci di legalità sul territorio. Nessuna chiusura in previsione di una più organica revisione della geografia giudiziaria che assicuri prossimità e più servizi ai cittadini”. Una posizione che va, precisamente, nella direzione opposto a quella del Procuratore. Speriamo bene, per noi!