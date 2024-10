Grasso rinuncia a coordinare la sicurezza. Casamicciola, incarico esterno per i lavori al “Lembo”

A fine giugno, dopo un lunghissimo iter, il Comune di Casamicciola Terme ha finalmente aggiudicato i lavori al plesso scolastico “Lembo” per l’intervento di “miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione” che rientra tra quelli post sisma e finanziato per l’importo complessivo di 4.428.999,92 euro. Dopo un’attesa durata sette anni, l’accelerazione si era registrata con l’insediamento del commissario Legnini e il cambio di Amministrazione.

Si è dunque arrivati all’aggiudicazione alla “ATC Unipersonale” di Nocera Inferiore per l’importo contrattuale di 3.468.887,17 euro oltre Iva. Al rup ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area V Tecnica, erano affidati da gennaio scorso anche altri due importanti compiti, quello di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Che è proprio la fase a cui dare il via dopo l’aggiudicazione.

Fatto sta che il “pensionato” Grasso, nella determina ora adottata, evidenzia di aver «ritenuto necessario rinunciare all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’eccessivo carico di lavoro d’ufficio». E non c’è da dubitarne, considerati i diversi incarichi affidatigli dal sindaco Giosi Ferrandino… Grasso conserva, almeno al momento, la direzione dei lavori. Ma era necessario, «dovendo procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, provvedere alla nomina di un professionista da incaricare per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione».

L’ammontare della parcella è stato calcolato in 47.755,86 euro oltre oneri previdenziali e Iva. In virtù delle accelerazioni e semplificazioni consentite dalle Ordinanze Speciali del Commissario Legnini, Grasso ha proceduto mediante affidamento diretto. Mediante la piattaforma telematica Asmecomm TuttoGare del Comune ha contrattato con l’arch. Gregorio Russo di Macchia d’Isernia, che ha offerto un ribasso dell’1,00%. L’Affidamento è stato formalizzato per l’importo complessivo di 59.986,70 euro. L’essenziale è evitare ulteriori ritardi.