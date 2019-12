Grande successo a Serrara Fontana per lo stage del maestro d’alba e per le borse di studio della RSA Royal Stage Academy

Un weekend pieno di energia, nel segno della danza, a Serrara Fontana, presso la scuola di danza E’ L’ORA DI DANZARE del maestro Pasqualino Schiano. Stage di alta formazione alla danza, con il maestro Umberto D’Alba, direttore artistico della The Soul Flies Accademy Dance, ed insegnante della RSA Royal Stage Academy. Consegnate oltre venti Borse di Studio , della RSA, per l’evento ROYAL STAGE ACADEMY 2020 a Carsoli, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, il 25 e 26 Aprile. Le borse di studio della Royal, consegnate direttamente dal presidente Cicchetti, al 50 % e diverse al 100%. Le parole del presidente dopo la consegna delle borse ” vedere gli allievi sorridere, riempie il cuore, consegnare a loro una borsa di studio, per farli crescere, è doveroso. Un plauso a quegli insegnanti, come il maestro Schiano, che permettono di organizzare questi eventi, aperti a tutti, senza distinzione di categoria, di scuola, di grado. Voglio, se ci saranno le basi, portare per il 2020, un edizione della RSA proprio sull’isola, unendo l’esperienza di tutti gli insegnanti dell’isola. Solo con l’umiltà, l’unione, la danza diventa arte, quell’arte che in un attimo ti sa emozionare”.