Grande Musica, Cabaret e Tradizioni al Forio Xmas: tutto pronto per un inizio spettacolare!

Manca davvero pochissimo all’inizio del folto calendario di evento “Forio Xmas” realizzato dall’amministrazione comunale di Forio.

“Sarà un inizio spettacolare per un il nostro Natale. Le nostre strade, le nostre piazze e i nostri palazzi storici ospiteranno grandi eventi per bambini, per giovani e famiglie rendendo ancora più unico questo periodo di festa. Vi aspetto giovedì 7 dicembre in piazza C.Colombo per la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, insieme con la madrina d’eccezione, Arisa. Buon Forio Xmas a tutti” dichiara il sindaco di Forio, Stani Verde.Tutto prenderà il via giovedì 7 dicembre, con tanti eventi per ogni età. Alle ore 16.00 sarà dato il calcio di inizio al Torneo Isola Illuminata – Forio Xmas 2023 I edizione, un meraviglioso torneo di calcio giovanili con protagoniste società sportive locali e nazionali,presso il campo sportivo San Leonardo a Panza. Alle ore 19.00, presso il rinnovato Piazzale C. Colombo sarà inaugurata la splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio con un imperdibile “Gala on ice”: in uno scenario unico ed esclusivo vi sarà l’esibizione artistica del pluripremiato pattinatore italiano Daniele Frangipani.Spazio,poi, all’atteso evento “Che luce sia!”, l’accensione delle luminarie natalizie, previsto alle ore 20.00 in Piazzale C. Colombo con il Sindaco Stani Verde e con la madrina della serata, Arisa. L’artista femminile del momento che, dalla vittoria del Festival di Sanremo e SanRemoLab alla carriera di successo nella musica e in tv, approda sulla nostra isola con la sua voce impattante e straordinaria per una magica serata e un emozionante concerto in via Marina a Forio. Il concerto sarà aperto dallo spettacolo dei ballerini de “La Compagnia della Danza”, intitolato “A Christmas in jazz”, direzione artistica Barbara Castagliuolo.Come da tradizione, venerdì 8 dicembre,sarà il giorno dedicato alle inaugurazioni dei presepi presenti sul territorio.Alle ore 9.00 è prevista la fase a girono nel campo Sportivo San Leonardo di Panza e al Palacasale di Forio del Torneo Isola Illuminata – Forio Xmas 2023 I edizione.Alle ore 10.30 la magia colorerà piazza Maltese, con l’inaugurazione della “Magic Xmas Box”, la magica scatola delle meraviglie per il puro divertimento dei bambini per farli sognare ad occhi aperti nel mondo fatato del Natale dove i più piccini consegnano le letterine piene di desideri al sorridente e generoso Babbo Natale accompagnati da tante dolci sorprese. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 sarà possibile prendere parte ai “giochi da tavolo”, di ruolo e di carte; tennis tavolo libero e torneo per bambini e adulti a cura dell’Associazione Drago Verde Ischia.Al termine della Santa Messa dell’Immacolata delle ore 19.00, infine, vi sarà l’inaugurazione del percorso presepiale e la benedizione dei tradizionali presepi sinonimo di culto, cultura e miti del territorio comunale con, alle ore 19.30, l’accensione della Stella Cometa nei pressi del Torrione e la benedizione impartita da Don Beato, in proseguimento della Santa Messa.Non mancherà il tradizionale presepe nella caratteristica fontana del Mezzogiorno nel centro storico di Forio,con elementi in terracotta dipinti a mano raffiguranti tipici personaggi che hanno contraddistinto gli anni ‘50; il presepe di personaggi stilizzati in legno posizionati nell’aiuola del piazzale Padre Insante in via G. Castellaccio e il presepe di dimensioni reali ad altezza uomo con personaggi raffiguranti la realizzazione della prima rappresentazione della natività di San Francesco a Greccio nel 1223 in una tipica capanna mangiatoia di legno nell’Oratorio della Chiesa S. Maria di Loreto realizzate tutte dall’artigiano Francovito D’Ambra. Nella fontana Spirito della Roccia in piazza C. Colombo in Forio vi sarà l’originale presentazione delle imbarcazioni tipiche di Forio di ceramiche smaltate bianco e stilizzate in stile presepiale posizionate a fior d’acqua e direzionate verso uno scoglio a immagine della nostra isola costruite da abili e rinomati artisti locali di Keramos e, nella Parrocchia di San Leonardo Abate in Panza, è stato realizzato un particolare presepe artistico. Sabato 9 dicembre, dalle ore 20.00, il grande cabaret sbarca in piazza San Leonardo, con lo spettacolo “Peppe Iodice Show”. Una serata all’insegna del puro divertimento con lo showman Peppe Iodice e Francesco Mastandrea con intrattenimento al sapore degli assaggi gastronomici della tradizione natalizia locale in Piazza San Leonardo Abate in Panza. Al mattino, dalle ore 09.00, presso il campo sportivo San Leonardo di Panza e Palacasale di Forio vi saranno le fasi finali e le premiazioni del Torneo Isola Illuminata – Forio Xmas 2023.Il primo grande weekend di eventi natalizi si conclude domenica 10 dicembre con appuntamenti davvero imperdibili.Per gli appassionati di pesca, la ASD Ischia Fishing propone gli “Eging Days 2023”: alle ore 10.00 presso la sala conferenze Lucia Capuano vi sarà un seminario di tecniche, attrezzature ed esperienze di pesca con gli esperti delle aziende Tubertini e Yamashita ed alle 15:00 raduno dei partecipanti presso la spiaggia di Cava dell’Isola per l’inizio della gara.Ma è a partire dalle ore 15.30 che il lungomare di Forio si colorerà di allegria e gioia, con la “Magica parata special Christmas” a cura di Magica Bula: divertimento assicurato con tanti personaggi dei cartoni animati che sfileranno lungo le strade del paese, dal lungomare della Chiaia, fino a raggiungere la Magic Xmas Box in Piazza Maltese.Il chiostro di San Francesco, in Piazza Municipio, dalle ore 18.00 si trasformerà in una tradizionale bottega presepiale napoletana, con l’evento “San Gregorio Armeno a Forio”, rappresentazione, spiegazione e costruzione dell’arte presepiale con il Maestro Vincenzo Capuano, Presidente della Bottega Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, che realizzerà un simbolo rappresentativo di Forio, circondato dagli artigiani locali in “Arte, Mestieri & Antichi Sapori” accompagnati dalle nostre semplici, genuine pietanze povere, ma ricche di antichi sapori nostrani da un’idea dell’artigiano Franco Vito d’Ambra, con la partecipazione di Anna Castagna e delle associazioni locali.Antichi suoni saranno i protagonisti dell’evento conclusivo della giornata, previsto dalle ore 19.30 lungo il corso di Forio: “Zampogne e Ciaramelle oltre il Natale” sapere e suoni antichi, scagliuzzi e vino a cura dell’Associazione Actus Tragicus.Per restare aggiornati seguite i profili social ufficiali di Forio Xmas e l’hashtag #forioxmas