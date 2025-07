Grande Fratello torna in tour: la quarta tappa sbarca a Ischia il 1 e 2 agosto

La produzione di Grande Fratello ha ufficialmente aperto il casting itinerante che attraverserà l’Italia alla ricerca di nuovi volti. L’ultima edizione, appena conclusa lo scorso 31 marzo 2025, ha visto la conduzione di Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con Jessica Morlacchi trionfatrice dopo 197 giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ora, mentre sul filo dei social l’annuncio del casting percorre il Paese, la quarta tappa arriva sull’isola d’Ischia. È proprio lì che, venerdì 1 e sabato 2 agosto, chiunque abbia voglia di mettersi in gioco potrà presentarsi per il provino: “Grande Fratello sta arrivando da te” è il messaggio lanciato via social per invitare giovani e meno giovani a candidarsi con la propria storia da raccontare.

Dietro questa tournée, i casting sono sponsorizzati da volti storici del programma. Dopo l’apertura in Puglia con Patrick Ray Pugliese e la successiva tappa in Liguria guidata da Serena Garitta – vincitrice dell’edizione numero 4 – la macchina organizzativa punta ora sull’energia dell’ex gieffina ligure per incontrare aspiranti concorrenti nel Sud dell’Italia. Serena ha scelto la sua ironia come stile per coinvolgere il pubblico, in un video social ricordando ad alta voce il suo passato nella Casa e invitando i futuri concorrenti a farsi avanti soprattutto dopo il successo delle selezioni in Liguria.

Prima di approdare a Ischia, il casting tour ha già toccato altre città: Genova, piazza Caricamento, è stata teatro della selezione del 19 luglio, mentre la tappa inaugurale era avvenuta in Puglia qualche giorno prima. Dopo Ischia, sono previste ulteriori tappe in programma nella penisola: si attendono comunicazioni ufficiali per le prossime date, ma l’itinerario promette di coprire le principali regioni, così da offrire a tutti la possibilità di candidarsi sul territorio.

Il format della nuova edizione segna alcuni ritorni e conferme. Il programma sarà condotto, a partire dall’autunno 2025, da Simona Ventura, alla guida della diciannovesima edizione che precederà la successiva edizione Vip, attesa per gennaio 2026 sotto la guida di Alfonso Signorini con una formula “Gold” dedicata ai volti noti). I casting, aperti da oltre un mese sul portale ufficiale di EndemolShine, richiedono ai candidati la maggiore età e prevedono la compilazione di un modulo online con dati personali, una fotografia in primo piano e un video di presentazione della durata massima di 60 MB.

Per chi sogna di varcare la Porta Rossa, l’occasione è ghiotta: avere una storia personale significativa, una personalità capace di emergere e voglia di mettersi in gioco può trasformarsi in un pass per la Casa di Grande Fratello. I casting proseguiranno fino all’autunno, quando conosceremo i nuovi concorrenti dell’edizione Nip in onda fra settembre e ottobre 2025.

Non resta che attendere il tuo turno: se sarai ad Ischia il 1 o il 2 agosto, potresti essere tu il prossimo concorrente pronto a far parlare di sé.