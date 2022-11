Grand Prix Cadetti Juniores Fijlkam 2022 Policoro, ancora belle esperienze per l’Asd Olympic JUDO Forio

Per i ragazzi della ASD Olympic JUDO Forio continuano le belle giornate si sport e di successi.

Proprio in questi giorni, infatti, hanno preso parte al Gran Prix cadetti Juniores Fijlkam a Policoro.

“Di ritorno dalla Lucania – ci scrivono i maestri che hanno accompagnato i giovani atleti – dove diversi nostri atleti cadetti e juniores hanno preso parte alla tappa del Grand Prix circuito cadetti juniores della Fijlkam . I nostri ragazzi hanno ben figurato piazzandosi quasi tutti a ridosso delle primissime posizioni e recuperando punti importanti per le classifiche personali in chiave Ranking List.

Di seguito tutti i risultati.

Fabio Mattera cadetti cat. 60 kg. chiude al 7° Posto. In categoria 41 atleti provenienti da tutta Italia. Vince 3 incontri per Ippon e perde solo contro due atleti che si posizioneranno poi al 2° e 3° posto della categoria. Christian di Maio cadetti +90 kg. chiude al 5° Posto. In categoria il Campione Italiano di Categoria e diversi altri.

Christian di Maio prima conquista la Finale per la Medaglia di Bronzo ed il 3° Posto, poi purtroppo perde e si infortuna. Ernesto Veccia cadetti -90 kg.

chiude al 7° Posto. In categoria circa 15 atleti provenienti da tutta Italia. Punti importanti in chiave Ranking.

Gianfranco Trani cadetti 73 kg. In una categoria con oltre 40 atleti non riesce a rientrare fra i primi 7 non recuperando quindi punti importanti per la Ranking. Altra esperienza agonistica importante per uno dei nostri piu’ validi atleti.

Vittoria Ruggiero cadetti 48 kg. Ulteriore esperienza che deve necessariamente arricchire il suo bagaglio judoistico.

Infine Giulia Bianculli Juniores cat. 57 kg. chiude al 7° posto recuperando punti importanti in chiave Ranking classifica personale.

Tutti i ragazzi si sono ben distinti confrontandosi con i piu’ forti judokas Italiani .

“Da domani – ci scrivono – di nuovo in palestra per riprendere gli allenamenti in vista della prossima gara agonistica di domenica 20 novembre a Velletri – Roma-. Trofeo Agonisti Csen 2022.”