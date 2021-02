Grand Hotel Pio Monte, via libera alla macchina da soldi (per tutti)

- Advertisement -

Il Pio Monte sarà un albergo! Un grand hotel. Almeno questa è l’intenzione. Intanto c’è il via libera della Soprintendenza al cambio di destinazione d’uso. Un cambio che getta le basi e da il via libera per la realizzazione di quella che potrebbe essere una vera e propria macchina da soldi (per tutti). L’ente morale creato dai famigerati nobili napoletani, lo scorso autunno aveva chiesto al Comune di Casamicciola la rettifica del permesso a costruire, indispensabile per la realizzazione del progetto, modificando la classificazione catastale del complesso immobiliare. Il comune assenti rimbalzando la palla alla soprintendenza di Napoli che ha risposto favorevolmente, Ora, con il nulla osta di quest’ultimo organismo di governo e tutela del territorio, si è finalizzato l’ accordo per favorire la rinascita della struttura, ormai caduta in rovina dopo mezzo secolo di abbandono e abusi ogni sorta.Il Pio Monte potrebbe diventare, a questo punto, un complesso alberghiero di lusso dotato di tutti i permessi e le autorizzazioni richieste per la prevista trasformazione di una struttura nata per scopi nobili senza fini di lucro (avranno mai pagato IMU, TARI e chi più ne ha più ne metta? Crediamo di no. Questo potrebbe essere il momento buono).

Da C5 a D2

Fino ad oggi il rilascio del permesso risultava condizionato, infatti, alla conservazione della destinazione d’uso e della classificazione catastale “C5” . Un vincolo invalicabile all’utilizzo del compendio, quale “stabilimento di acque curative e balneari senza fine di lucro” (classificazione C5).

Con il parere della SBAEP tale vincolo è stato superato, aprendo la strada alla cantierizzazione di opere da costi altissimi: oltre 50 milioni di euro per la costruzione di una struttura alberghiera extra lussi (categoria “D2”).

Nel merito il Pio Monte ci ha tenuto a precisare con diverse note inviate al comune ed al sindaco Giovan battista Castagna che, oltre all’attività alberghiera che verrà svolta dalla società che gestirà il complesso, l’ente morale impiegherà utili derivanti da tale concessione “ per proseguire le attività benefiche che rappresentano lo scopo statutario dell’ente morale. Per inciso, secondo l’articolo 23 ter del Dpr 380/2001 la variazione della destinazione d’uso secondo l’ente deve necessariamente essere ritenuta come mutamento irrilevante, in quanto “interno” alla stessa categoria funzionale prevista dalla norma citata.

Il parere favorevole della Soprintendenza per il cambio

Ecco il parere, un parere favorevole inviato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti all’ arch. Agnese Cianciarelli ed all’ufficio Paesaggio del comune di Casamicciola Terme.

Il merito afferisce “Pio Monte della Misericordia, ex terme del “Gurgitiello” – C.so L. Manzi – Foglio 8. p.Ila 2, sub. 1, 2,3, 6.e p.Ila 2952. Il richiedente è il soprintendente Pasca di Magliano Alessandro in relazione al progetto con “Richiesta di cambio di destinazione d’uso e modifica della classificazione catastale originaria del complesso monumentale termale Pio Monte della Misericordia. Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/ 20042.

Questo quanto scrive Il Responsabile del Procedimento arch. Marco de Napoli e il sovrintendente di Napoli Teresa Elenza Cinquantaquattro

“Considerata la richiesta in oggetto formulata al fine di realizzare il complesso termale con

destinazione alberghiera così come era stato approvato da questa Soprintendenza con autorizzazione ai sensi dell’art, 21 del D.Lgs, 42/2004 con nota prot. 11353 del 16.07.2019 e ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 con nota prot. 1832 del 07.02.2020;

considerato che la richiesta di prevederne il cambio di destinazione d’uso e dunque la modifica dell’attuale classificazione C/S della sua categoria catastale non va comunque ad incidere o modificare in modo sostanziale gli aspetti di tutela paesaggistica ed il valore storico-artistico del bene in esame vincolato con Decreto dell’11.04.1990 e le cui opere previste, così come evidenziato con parere reso con nota prot. n. 13735 del 07.06.2011 e con nota prot. n. 2005 del 08.02.2018. Risultano indispensabili per la conservazione del complesso monumentale attualmente in estremo stato di degrado; letta la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nelle norme tecniche di attuazione del P.T.P. dell’Isola d’Ischia (zona R.U.A.) e la proposta favorevole a firma

dei Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio, arch. Agnese Cianciarelli del Comune di Casamicciola Terme si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in conformità della proposta pervenuta. fatto salvo il diritto dei terzi. Si evidenzia che le opere autorizzate risultano non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati c non sanati. L’Amministrazione comunale interessata, in ragione della necessità di adempimento del potere di vigilanza in materia edilizia ed urbanistica, vorrà verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni impartite in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi c per gli effetti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i“.

Insomma una via libera con il classico disposto ““fatto salvo l’abusivismo“. Ora non resta che vedere se ci Sarno interessi id terzi ed interventi esterni per bloccare nuovamente le procedure.

Troveranno un accordo per tutti guai?

Ora, soprattutto, la richiesta accolta dovrà essere l’occasione per trovare una soluzione di comodo alle vertenze ancora in corso tra il Pio Monte e il Comune di Casamicciola, a partire da quella relativa alla massa debitoria che sarebbe a carico del Capricho, ma anche alla controversia tuttora pendente davanti al Tar che ha ad oggetto la presunta illegittimità della determinazione del contributo di costruzione connesso all’iniziativa di recupero della struttura. Un modo, conveniente per entrambe le parti in gioco, per chiudere i conti e far proseguire l’intesa senza contrasti.

Il progetto

Il progetto della nuova struttura è firmato dall’architetto Massimo Pica Ciamarra e prevede interventi rientranti nelle tipologie del “restauro e risanamento conservativo”. Pertanto alcune opere saranno demolite; le finestre saranno ripristinate. Particolare attenzione dovrà essere data alla tecnologia di ricostruzione delle pareti ed alle capriate in legno e ferro.

L’impostazione del progetto è nell’ottica del “restauro” con demolizione degli elementi realizzati abusivamente e introduzione di tecnologie idonee in grado di adeguare la struttura alle esigenze impiantistiche, di sicurezza, all’eliminazione delle barriere architettoniche per destinarla a “Albergo e Complesso termale”, funzione analoga a quella originaria. Lo studio di recupero reinterpreta l’immagine originaria del complesso utilizzando le tracce ancora presenti e tutto il materiale iconografico di archivio: grafici originari relativi alle strutture metalliche ed in legno, fotografie storiche dei diversi ambienti (oratorio, dormitori, refettori, sale per i bagni) per riproporre, in tutti gli spazi esterni ed in buona parte di quelli interni un’immagine sostanzialmente coerente con i caratteri originari del complesso per i materiali di finitura.