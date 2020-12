GRANA FABBISOGNO A ISCHIA, c’è il ricorso al TAR. Enzo Ferrandino sempre più in difficoltà.- Lello Montuori lo porta in tribunale

GAETANO DIMEGLIO – Dopo Ottorino Mattera, Maurizio De Luise, Lello Pilato, Luca Spignese, Lisa Di Iorio, consiglieri comunali di maggioranza che fanno finta di fargli gli applausi, albergatori delusi sul piede di guerra, commercianti sfiduciati e tutti gli altri stanchi della nota arroganza e della evidente incapacità di Enzo Ferrandno, anche Lello Montuori, che in questi anni aveva sostenuto e assistito l’amministrazione del Comune, gli ha voltato le spalle ed è passato all’attacco per difendersi.

È di questi giorni la notizia che con un ricorso al TAR Campania notificato a Dicembre al Comune di Ischia, il Funzionario oramai stanco e indispettito non solo per l’atteggiamento del Sindaco ma anche per le decisioni assunte con malafede, ha chiesto l’annullamento della famigerata Delibera di Giunta del 30 Settembre, quella per intenderci che prevede l’assunzione di un nuovo funzionario amministrativo che ha già nome e cognome, attingendo alla graduatoria di Lacco Ameno, ma anche le assunzioni di diversi dipendenti sponsorizzati all’ufficio tecnico, attingendo alle graduatorie di Barano e Serrara Fontana, e anche l’assunzione delle famose “first ladies” attingendo alla graduatoria di Forio.

Una storia, questa, che il lettori de Il Dispari conoscono bene e che, con il ricorso al TAR di Lello Montuori assume ancora più gravità. Dopo aver a lungo temporeggiato e fatto il pari e dispari (noi lo possiamo dire, ndr), come avevamo preannunciato qualche settimana fa da queste colonne, alla fine anche Lello Montuori si è deciso e tramite l’Avvocato Nicola Ucciero di Napoli, ha impugnato al TAR Campania la famosa delibera di fabbisogno del personale 2020 del Comune di Ischia. Il Sindaco, zitto zitto come è abituato a fare, con l’aiuto del solito Bernasconi combinaguai (vedi sentenza vittoriosa di Oscar Rumolo contro il Comune di Ischia che ha annullato il concorso finanziario e i guai che si è auto procurato insieme con Salvatore Marino per la sua di assunzione, ndr) ha fatto approvare ai forse ignari assessori, la famosa delibera che prevede l’assunzione a tempo indeterminato del fratello di un noto dirigente della Regione, e delle mogli di ben due sindaci in carica. Ilricordo al TAR è ricco di motivi che condannano l’agire dell’amministrazione e lo dividiamo in due puntate. La prima, quella di oggi, è relativa alle motivazione più direttamente collegate alla figura di Lello Montuori e alla posizione da D3. Quella, in poche parole, per la quale l’amministrazione non ha ancora attivato le procedure di mobilità che scadono il prossimo 8 gennaio 2021.

ILRICORSO DI LELLO

«Il ricorrente – laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in possesso di Diploma di Specializzazione triennale in Diritto e Procedura penale conseguito con lode presso la medesima Università degli Studi, nonché del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo – ha ricoperto dal Novembre 2002 all’Aprile del 2004 e successivamente, dal luglio 2004 al Giugno 2007, e da ultimo con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2015, l’incarico (ex art.110 del D.Lgs 267/00) di Dirigente amministrativo del Comune di Ischia. In particolare dal 1ottobre 2009 ha ricoperto, sempre presso il Comune di Ischia, anche l’incarico di Direttore Generale ex art. 108 del D.Lgs 267/00 svolgendo altresì dall’ 01.01.2010 e fino al Maggio 2012 anche l’incarico di Dirigente Amministrativo ad interim. Dal Giugno 2012, cessato dall’incarico di Direttore Generale per scadenza naturale (attesa la soppressione di tale figura per tutti gli enti al di sotto dei 100.000 abitanti disposta, fino alla loro scadenza, dall’art. 2 comma 186 della Legge 23.12.2009, n. 191, nel testo modificato dal D.L. 25.01.2010, n. 2 come convertito in Legge 26.03.2010, n. 42) e fino al 31.12.2015, ha continuato a svolgere ininterrottamente l’incarico di Dirigente Amministrativo del Comune di Ischia, sempre conferito ex art.110 del D.Lgs 267/00. Dal giorno 01.01.2016 il Comune di Ischia, a seguito di una complessiva revisione della pianta organica, volta alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi e alla progressiva riduzione dei costi del personale, ha unilateralmente modificato l’inquadramento del ricorrente e di tutti gli altri dirigenti in servizio presso l’ente a quella data, ascrivendoli alla Categoria D3 del relativo CCNL Enti Locali come Funzionari amministrativi, risultando abolite tutte le figure dirigenziali dalla nuova dotazione organica dell’ente, come si rileva, tra le altre, dalla deliberazione di G.M. n. 108 del 20.12.2013. Tanto avveniva nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali) di un funzionario amministrativo categoria giuridica D3, bandita presso il Comune di Ischia con determina 1796 del 28.10.2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25.11.2016, le cui prove erano già state fissate per il 19 e 20 Settembre 2017 e poi rinviate e mai più svolte.

Procedura per la quale – è bene precisarlo – il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, risultando altresì ammesso a sostenere le relative prove ad oggi, tuttavia, mai svolte.» Un preambolo nel “fatto” del ricorso che merita attenzione. Un lungo percorso amministrativo che, però, trova sostanza e credibilità nella vera doglianza che Lello Montuori evidenzia: “Tanto avveniva nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato … le cui prove erano già state fissate peril 19 e 20 Settembre 2017 e poi rinviate e mai più svolte”. L’avvocato Montuori non chiede nessuna corsia preferenziale, ma solo di poter partecipare ad un concorso che il comune di Ischia ha lasciato su un binario morto. «La lunga sequenza cronologica – continua il ricorso – degli incarichi dirigenziali conferiti dal Comune di Ischia, nel periodo che va dal Novembre 2002 al Dicembre 2016 e che continua tuttora sempre nella forma di contratti a tempo determinato ex art.110 TUEL, è utile al fine della ricostruzione delle ragioni logico giuridiche che fondano la legittimazione e l’interesse del ricorrente alla impugnazione dell’atto deliberativo di fabbisogno del personale oggetto di gravame. Infatti il ricorrente, prima Dirigente amministrativo, poi Direttore Generale, poi di nuovo Dirigente amministrativo e, infine, inquadrato nel ruolo di Funzionario cat. Giuridica D3 del relativo CCNL – ancora oggi in servizio presso l’ente con contratto a tempo determinato – attende almeno dal 2016 la conclusione della procedura concorsuale, cui risulta utilmente ammesso.

Procedura che, si rimarca, è stata deliberata, confermata e prorogata reiteratamente dal Comune di Ischia nelle delibere di Giunta contenenti i Piani Triennali di fabbisogno del personale almeno dall’anno 2016 ed ininterrottamente fino all’anno 2020 in cui, alla data del 30 Settembre, risulta approvata la delibera di cui si chiede l’annullamento. Proprio con quest’ultimo atto di programmazione, è bene precisarlo, l’amministrazione comunale – violando e falsamente applicando la normativa dettata in subiecta materia – in maniera sviata, illogica e contraddittoria ha deliberato l’assunzione di una unità di Cat. D1 attraverso il meccanismo di cui all’art. 4 comma 3 ter D.L. 101/2013 e mortificando, pertale via, l’interesse del ricorrente a vedersi attribuito il bene della vita.» Cosa c’è di male nell’agire del comune? Perchè Lello Montuori ricorre al TAR? Leggiamolo insieme: «Ed invero, la delibera impugnata compromette e riduce, irrimediabilmente, le capacità assunzionali dell’Ente, con ciò riverberando i suoi effetti sulla procedura concorsuale in corso (mai annullata o revocata), alla quale ilricorrente è stato ammesso con esplicito provvedimento nel 2017, senza mai poter svolgere le relative prove previste dal bando.» Una decisione politica ben chiara che viene condensato in parole molto due: «Detto in altri termini – sottolinea Montuori -, l’amministrazione comunale anziché concludere procedure amministrative concorsuali pendenti da oltre tre anni anche attraverso la formazione di una “propria” graduatoria da cui attingere, ha ritenuto in maniera del tutto sviata, e con gravissima violazione di legge, di procedere allo scorrimento di altra graduatoria vigente presso altro Comune dell’Isola d’Ischia di cui già si conoscono gli utilmente collocati. Al riguardo, va anzitutto ricordato come gli obiettivi di finanza pubblica dettati per gli enti locali territoriali non consentono di aumentare la spesa per il personale oltre limiti predeterminati, con ciò andando ad incidere sulla posizione soggettiva qualificata e differenziata del ricorrente che – in attesa di svolgere le prove della procedura concorsuale alla quale è stato ammesso dal Settembre 2017 – del tutto illegittimamente e senza che ne ricorra alcun presupposto, vede compromettere le capacità assunzionali del Comune di Ischia che rinvia sine die la procedura concorsuale sin dal 2017 (e per gli anni 2018, 2019 e 2020) per poi invece deliberare, ex abrupto, di assumere nel 2020 mediante scorrimento della graduatoria di altri enti dell’Isola d’Ischia.»

Last but not least «Sussiste, altresì, identità di posizione tra il posto oggetto di procedura concorsuale – cui il ricorrente ha partecipato – e quello oggetto di scorrimento in quanto, per costante giurisprudenza, “è noto infatti che, per il personale del comparto Autonomie locali, il CCNL del 31.3.1999 prevede all’interno della categoria D due distinti gruppi di profili professionali: un primo (profili della ex VII q.f.), avente il trattamento tabellare iniziale nella posizione economica D1, ed un secondo (comprendente i profili che nel vecchio sistema di classificazione potevano essere ascritti all’ex VIII q.f.), avente il trattamento tabellare iniziale nella posizione economica D3 (in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 13, secondo cui il trattamento tabellare iniziale corrisponde alla posizione economica di partenza della categoria).» C’è poco altro da aggiungere.

Lello Montuori vuole solo partecipare al concorso e provare a vincerlo. Lello Montuori e noi, vorremmo che il comune di Ischia non esegua assunzioni ad personam e, come tutti gli altri comuni d’Italia (a partire da Barano e Serrara Fontana) possa scegliere i propri dipendenti con prove di selezioni serie, valide e trasparenti. Facciamo nostre queste parole, perché, le abbiamo scritte più e più volte, ma ripetiamole con quelle che sono al vaglio di un giudice: «l’amministrazione comunale anziché concludere procedure amministrative concorsuali pendenti da oltre tre anni anche attraverso la formazione di una “propria” graduatoria da cui attingere, ha ritenuto in maniera del tutto sviata, e con gravissima violazione di legge, di procedere allo scorrimento di altra graduatoria vigente presso altro Comune dell’Isola d’Ischia di cui già si conoscono gli utilmente collocati.»