Gran finale per la Rassegna artistico-letteraria “Arte libera Libri”, organizzata da Elisir col patrocinio del Comune di Ischia negli spazi di Torre Molino (ex vecchio carcere).

Ieri sera (domenica 30 ndr) Antonio Perruggini, una delle voci più autorevoli in ambito di analisi gestionale di strutture sanitarie per anziani, ha presentato il suo ultimo lavoro “Il delitto perfetto”. L’analisi accurata e competente sulla cattiva gestione delle RSA durante la pandemia, il racconto di una strage senza colpevoli che almeno in parte si sarebbe potuta evitare.

Questa sera (lunedì 31 ndr) ultimo appuntamento con Ninetta Caruso, blogger e grande conoscitrice dell’antica arte del chiacchierino che ci presenta il suo libro “Il Chiacchierino è una cosa seria”. Racconterà la storia di questo ricamo realizzando nel frattempo qualche piccolo capolavoro, perché, come riportato in una frase di un vocabolario dell’ottocento, “il chiacchierino si può far chiacchierando”.

L’ingresso è libero e le presentazioni, curate dalle signore di Elisir Manuela Minelli e Vanna Alvaro, come sempre frizzanti e leggere.