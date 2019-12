Graffe & paglia, altro che Stelle. E sul corso sfila il Ministro Guerini con Giosi

Gaetano Di Meglio | Mentre il presepe di Campagnano è stato “ammazzato” due volte, una volta con la non organizzazione e una volta con il “pezzotto” dietro la chiesa di San Pietro ad Ischia, il corso di Ischia è stato il palcoscenico di due ulteriori follie comunali tutte da raccontare.

La prima storia è quella delle graffe della Dolce Sosta, la seconda, invece, quella della paglia.

Partiamo dalla “paglia”. Per un motivo che non si conosce, ieri, il corso è stato cosparso di fieno finto che, grazie all’umidità è diventato un vero e proprio pericolo per i tanti avventori della manifestazione organizzata dalla consigliera Carmen Criscuolo e gestita economicamente grazie ad una società di comodo che serve per veicolare l’acquisto dei carnet.

Il patrocinio del comune rende il tutto molto opaco, ma evitiamo di scendere nei dettagli dei conti e ci limitiamo a guardare quello che è stato sotto gli occhi di tutti.

Una mamma, ancora arrabbiata per la caduta della figlia ci ha posto una domanda che, non sapendo come rispondere giriamo a Carmen Criscuolo e al sindaco Ferrandino.

Quelli che hanno partecipato a “Stelle in Strada” hanno acquistato un blocchetto al costo di 18 euro che offriva diverse consumazioni. Stando ai bene informati, sembra, 9 per mangiare e 3 per bere.

La nostra lettrice ci ha chiesto, come mai ha dovuto pagare le graffette fritte dal Bar La Dolce La Sosta, quello del sindaco, con un costo extra. 1,50 euro in più e extra rispetto ai tagliandi. La mamma si chiede come mai. Era tutto uguale. Questa mamma non ha capito perché, nonostante il simbolo “Stelle in Strada” sulla comunicazione della Dolce Sosta questa pietanza non fosse inserita nel carnet.

Una domanda che giriamo a Carmen Criscuolo che, immaginiamo, sarà così gentile da far sapere a questa mamma perché ha dovuto pagare 1,50 euro per la graffetta. Noi non abbiamo saputo rispondere.

Rispetto alla paglia ecco alcuni commenti o testimonianze che abbiamo ricevuto sui social: “Infatti pericoloso camminarci sopra, alla prima traversa sono uscita… e poi quelle folate di vento sono volate in tutto il cibo dei poveri chef.. e anche nei miei occhi… accidenti a chi ha avuto questa geniale idea”

“Aimé purtroppo mia figlia si è seduta con il culo per terra due volte la discesa di San Pietro è stata un avventura ma credo sia stata colpa dell’ umidità con il fieno perché di solito fa’ attrito ma stavolta… Una pista di ghiaccio al fieno”

“Io ai primi due passi stavo per misurare i vasoli, mia moglie si è salvata perché aveva il carrozino, ovviamente abbiamo evitato la discesa di San Pietro siamo andati dalla strada esterna…”

“Anche io stavo scivolando stasera e pericolosissimo, ma parecchie persone a come ho notato”.