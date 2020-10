Graduatorie ATA 2021-2024: titoli per incrementare punteggio

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali: Assistente Amministrativo (AA) – Assistente Tecnico (AT) – Collaboratore Scolastico (CS) – Cuoco (CU) – Infermiere (IF) – Guardarobiere (GU).

Ogni scuola dispone di graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato. Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati. In particolare sono inclusi in terza fascia i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

Nella prossima primavera 2021 è previsto l’aggiornamento delle Graduatorie ATA per il triennio 2021-2024.

Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti Isola d’Ischia informa che è possibile incrementare il proprio punteggio nelle citate graduatorie attraverso alcuni corsi diversi l’uno dall’altro, sia per complessità che per lunghezza, attivati da Enti convenzionati e valutabili secondo quando previsto dal vigente DM 640/2017:

Certificazione informatica, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (Vale 0,60 punti per AA, AT, CU, IF – Vale 0,30 per CS, GU);

Corso di “dattilografia” in FAD, attestato professionale riconosciuto da Ente Pubblico (Vale 1 punto per AA);

Corso di “Coordinatore Amministrativo Contabile” in FAD, qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania (Vale 1,5 punti per AA);

Corso di “Operatore Assistenza Educatore ai Disabili” in FAD, qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania (Vale 1 punto per CS).

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili

Dettagliate informazioni sono disponibili sul sito www.ischiacidi.it.

Inoltre è possibile ricevere ulteriori informazioni scrivendo alla mail ischiacidi@libero.it.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016.