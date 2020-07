Gradualità delle demolizioni, ecco l’ordine del giorno della Di Scala

Domani mattina il Consiglio Regionale della Campania dovrà decidere, come primo punto, questo ordine del giorno. “Misure di “graduazione delle demolizioni giudiziali ex art. 31, co. 9, del d.p.r. n. 380/01 e sospensione temporanea delle demolizioni delle case df necessità abitate da persone sprouuiste di alloggio alternativo” è il suo oggetto e sollecita una presa di posizione, seria, da parte del governatore De Luca.

L’argomento è caldo. De Luca si schiererà con i cittadini che vivono il dramma ruspe o, invece, con i fighetti che fanno i giustizialisti con le case degli altri?



“Premesso che la relazione di accompagnamento al DDL N. 580-A (Senato della Repubblica – XVII Legislatura), avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi”, sottolinea che l’iniziativa legislativa “prende le mosse dalla condizione, oggettivamente molto grave, in cui versa la regione Campania, dove, da un lato, la stratificazione nel tempo di interventi edilizi abusivi e, dall’altro, la mancata applicazione degli ultimi condoni edilizi per effetto di due leggi regionali – peraltro poi caducate dalla Corte Costituzionale – ha determinato una situazione palesemente ingestibile, nella quale sono stati pronunciati ormai 70.000 ordini di demolizione e vi è un numero triplo di procedimenti avviati; è evidente come si tratti di un fenomeno di inusitata ampiezza: per un verso, se per assurdo fosse effettivamente possibile procedere ad un tal numero di demolizioni, si determinerebbe l’abbattimento di unità abitative equivalenti alle dimensioni di una città come Napoli e sarebbe sostanzialmente impossibile alloggiarne gli abitanti e smaltire le macerie; per altro verso, la circostanza che sia possibile eseguire ogni anno solo una piccola frazione degli ordini di demolizione suddetti determina un evidente rischio di arbitrarietà, testimoniata da numerose vicende di cronaca che hanno visto famiglie indigenti gravemente danneggiate dall’abbattimento di piccoli abusi di necessità – a volte non commessi dai proprietari attuali, ma da danti causa dai quali avevano acquistato in buona fede – laddove restano intatti edifici commerciali realizzati grazie ad abusi di rilevante valore”;

Considerato che tale circostanza oggi persiste e risulta, ancora p1u grave in quanto le demolizioni, nel disorientamento generale, avvengono non solo con il contagocce, nonostante il cospicuo numero di sentenze da eseguire, ma anche a “macchia di leopardo” e senza alcun criterio logico;

l’ordine di demolizione collegato alla sentenza di condanna è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 47 del 1985 (istituto, dunque, obsoleto, vecchio di circa trentacinque anni);

Rilevato che

le demolizioni avvengono a rilento e senza criteri chiari e omogenei è evidente, quindi, che è necessario un intervento regolatorio;

Ritenuto che lo scopo di una graduazione su base normativa delle demolizioni potrebbe porre ordine e metodo di priorità nelle esecuzioni dei provvedimenti sanzionatori laddove, come confermato dai dati di Legambiente, sarebbero migliaia nella sola regione Campania gli ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili della criminalità organizzata, costruzioni realizzate sulle spiagge o in violazione del limite di distanza dalla costa e finanche case di necessità abitate da persone prive di ogni altra possibilità di alloggio;

Atteso che la seguente proposta non si prefigge né equivale ad un “condono mascherato” e che gli abusi restano abusi e non vengono sanati, la gradualità delle esecuzioni: destina le risorse disponibili per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio e in tal senso, migliora l’ambiente; ha lo scopo di porre criteri di priorità nelle attività di esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione, introducendo nonne capestro soprattutto per gli ecomostri, gli scheletri edilizi e gli abusi a carattere speculativo; Si ritiene necessario, pertanto, la sospensione temporanea delle demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo;

Al fine di garantire effettività di tutela ai valori da salvaguardare in attuazione del principio di gradualità, quindi di sospendere temporaneamente le demolizioni delle case destinate ad abitazione ed occupate da persone sprovviste di alloggio alternativo;

Alla luce delle suesposte considerazioni, i sottoscritti consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento interno del Consiglio regionale

IMPEGNANO

il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale ad intraprendere, con ogni possibile urgenza, qualsiasi iniziativa presso il Governo centrale e le Assemblee Legislative nazionali affinché il principio di gradualità, con sospensione temporanea della esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione per le case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo, venga affermato e normato nei seguenti termini.

“Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, nell’esercizio delle funzioni di. cui. Al Part. 655 c.p.p. e nella selezione dei criteri. per la esecuzione degli ordini di demolizione ai sensi. dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e di. rimessione in pristino dello stato dei. luoghi ai. sensi. Del Part. 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennai.o 2004, n. 42, è tenuto a dare adeguata considerazione:

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico di inedificabilità assoluta, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico;

agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi. avvalendosi. delle condizioni. previste dall’art. 416-bi.s c.p.) o di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia.

Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli. immobili. non stabilmente abitati.

Le demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo avranno luogo solo ad esaurimento degli interventi. sugli altri immobili. Al fine di garantire effettività di tutela ai valori da salvaguardare in attuazione del principio di. gradualità, sono temporaneamente sospese le demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alterativo».