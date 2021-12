Governucci: “Nulla contro l’Ischia, vengo in vacanza sull’isola…»

«Sono di Ponticelli, la mia famiglia abita lì. Non ho offeso nessuno. Mi

dispiace se qualche tifoso mi abbia accusato ingiustamente, tirando in ballo campionati passati. Nulla contro l’Ischia, anzi addetti ai lavori e non sanno che sull’isola ci vengo in vacanza». Antonio Governucci ha voluto chiarire il senso delle sue dichiarazioni rese nel corso della trasmissione calcistica domenicale di “Televomero”, riprese dalla pagina Facebook “Ischia Calcio Unofficial”.

«Nel frattempo, come al solito, a Televomero si augura sempre il

meglio alla nostra Ischia. Le dichiarazioni di Antonio Governucci ex direttore sportivo del Gladiator sulle semifinali di Coppa Italia. Forse al direttore sportivo brucia ancora essere finito 30 punti dietro all’Ischia di Campilongo nel 2012-13», riporta la pagina dedicata all’Ischia Calcio. Nel corso del breve dibattito sulle semifinali di coppa “A.Zeoli” (andata mercoledì 5 gennaio), Governucci domenica sera ha dichiarato: «Darei la coppa al Campania Ponticelli che sta facendo qualcosa di straordinario. La Scafatese è squadra imprevedibile che in campionato fa alti e bassi. Ahimé c’è anche l’Ischia. Con l’entusiasmo, penso che il Campania possa superare il turno contro una squadra temibile come l’Ischia ma noi tifiamo Campania».

Il noto d.s. e consulente di club calcistici campani e non, ha voluto ulteriormente sottolineare di non avere nulla contro l’Ischia e di non conoscere la linea editoriale dell’emittente relativamente al sodalizio gialloblù. «In merito a quanto letto in rete – spiega Governucci – Ci tengo a chiarire che non ho nulla contro l’Ischia e che nella stagione 2012/2013 ha strameritato di vincere il campionato di serie D. Siamo stati noi del Gladiator a fare qualcosa di stratosferico. In riferimento alla mia considerazione nella trasmissione “Lo Sport in Campania” andata in onda domenica sera, ho detto di preferire Campania Ponticelli perché sono di Ponticelli ma essendo campano, se alla fine dovesse vincere Ischia, San Marzano o Scafatese, sarei contento lo stesso.

La preferenza è di pura affezione, perché ho i miei genitori a Ponticelli

e sono cresciuto in quel quartiere, in quell’ambiente».

«CAMMINO OK» – Con Governucci ci siamo dilungati anche su temi di

attualità. «Spero che l’Ischia, come dissi nella scorsa estate nel corso di una intervista a questo giornale, possa fare in futuro il salto di categoria con una società così importante. Prenderei in considerazione invece di migliorare il match point sbagliato la scorsa estate quando l’Ischia avrebbe potuto centrare la Serie D avendo il fattore campo a favore oltre che il doppio risultato. Questa dichiarazione è il modo per augurare a tutti gli ischitani, tifosi e non, un Buon 2022».

Girone di ritorno di campionato appena iniziato. Un bilancio ull’andamento

dell’Ischia si può fare. «L’Ischia sta disputando un ottimo campionato. E poi si è qualificata in semifinale di coppa. Dopo la bellissima passata stagione, terminata con la sconfitta nella finale play-off, al pronti-via si è ritrovata contro squadre fortissime come Puteolana, Frattese e Napoli United, oltre al Savoia che è partito in ritardo ma adesso è con le prime. A questo punto la favorita è la Puteolana che ha un buon margine di vantaggio e uno scontro diretto a Pozzuoli. Comunque è prematuro perché bisognerà attendere almeno la settima giornata del girone di ritorno, dunque fine febbraio. Secondo me – chiude Governucci – una squadra che può dare fastidio in questo momento della stagione è il Mondragone, partito a settembre con ben altre ambizioni».

ISCHIA: SEDUTE MATTUTINE

L’Ischia continua ad allenarsi di mattina al “Rispoli”. I gialloblù stanno

seguendo un programma che si interromperà domani o venerdì. Out Pistola, mentre Nicola Di Meglio ha ripreso. Andrea Impagliazzo lavora con cautela, personalizzato per Angelo Arcamone nella palestrina del “Mazzella”.